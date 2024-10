Giá USD hôm nay 2.10.2024: Ngân hàng tăng, thị trường tự do giảm

Sáng 2.10, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.094 đồng, tăng 13 đồng so với hôm qua. Riêng giá USD bán ra giao ngay được Ngân hàng Nhà nước giảm xuống 25.235 đồng, thấp hơn 12 đồng so với đầu ngày hôm qua trong khi giá mua vẫn không đổi ở mức 23.400 đồng/USD.

Giá USD tại các ngân hàng cũng tăng trở lại. Chẳng hạn, Vietcombank mua USD chuyển khoản là 24.440 đồng và bán ra 24.780 đồng, tăng 50 đồng; Eximbank cũng cộng thêm 50 đồng, đưa giá mua USD chuyển khoản lên 24.440 đồng và bán ra lên 24.770 đồng…

Giá USD sáng 2.10 trong các ngân hàng tăng trở lại ẢNH: NGỌC THẮNG

Riêng giá USD tự do tiếp tục giảm xuống còn mua vào 25.040 đồng và bán ra 25.100 đồng. So với mức đỉnh sát 26.000 đồng/USD được thiết lập vào cuối tháng 6 thì đến nay, giá USD tự do đã giảm 900 đồng ở chiều bán.

Giá USD thế giới cũng tăng nhẹ nhưng vẫn ở mức thấp trong vòng một năm. Chỉ số USD-Index đạt 100,96 điểm, cộng 0,42 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh đang được nhà đầu tư quan tâm trở lại sau khi xung đột tại Trung Đông trở nên căng thẳng hơn. Thông tin này cũng khiến các dữ liệu kinh tế của Mỹ mới được công bố bị lu mờ. Chẳng hạn, chỉ số giá do Viện Quản lý cung ứng Mỹ (ISM) tổng hợp trong tháng 9 đã giảm mạnh nhất kể từ tháng 5.2023. Đây là thước đo phản ánh dự đoán của các nhà quản lý mua hàng về giá nguyên liệu thô trong tương lai.

Bloomberg trích dẫn phát biểu của nhà kinh tế Stan Shipley tại Evercore ISI cho rằng, thông thường, dữ liệu mới được công bố sẽ đè nặng lên lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm, đồng USD và cổ phiếu dịch vụ việc làm... Tuy nhiên, tình hình ở Trung Đông vẫn quan trọng hơn cả đối với thị trường trái phiếu kho bạc.