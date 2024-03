Giá USD hôm nay 21.3.2024: Áp sát mốc 25.000 đồng

Ngày 21.3, Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm thêm 6 đồng, lên 24.005 đồng. Các ngân hàng tăng giá USD lên gần 25.000 đồng, Eximbank mua vào 24.540 - 24.620 đồng, bán ra 24.930 đồng; Vietcombank mua vào 24.580 - 24.610 đồng, bán ra 24.950 đồng; Vietinbank mua vào 24.570 đồng, bán ra 24.990 đồng…

Giá USD tăng từ 10 - 20 đồng, nâng mức giá tăng 130 đồng so với đầu tháng 3, tương ứng mức tăng 0,5%. Ngược lại, trên thị trường tự do, giá đô la Mỹ giảm 50 đồng, xuống còn 25.511 đồng chiều mua vào, bán ra 25.591 đồng.



Ngân hàng tăng giá USD NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường quốc tế giảm mạnh, chỉ số USD-Index còn 103 điểm, giảm 0,4 điểm. Sau cuộc họp kéo dài 2 ngày, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC, cơ quan ra quyết định của Cục dự trữ liên bang Mỹ - Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 5,25 - 5,5%, là mức cao nhất trong 23 năm. Mức lãi suất này được duy trì từ tháng 7.2023 đến nay. Đồng thời, các thành viên Fed dự báo có 3 đợt hạ lãi suất trong năm, mỗi đợt giảm 25 điểm cơ bản; 3 lần giảm lãi suất trong năm 2025 (ít hơn 1 lần so với dự báo tháng 12.2023); 2 đợt giảm lãi suất trong năm 2026, đưa lãi suất về 2,6%

Tại cuộc họp lần này, các thành viên của Fed nâng dự báo về tăng trưởng GDP trong năm 2024 lên 2,1%, cao hơn nhiều so với dự báo 1,4% hồi tháng 12.2023. Còn tỷ lệ thất nghiệp được dự báo ở mức 4%, thấp hơn một chút so với dự báo hồi cuối năm 2023. Dự báo lạm phát lõi (được đo bằng chỉ số giá tiêu dùng cá nhân PCE) tăng lên 2,6%, cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với dự báo lần trước.