Giá USD hôm nay 21.3.2025: Đô tự do tăng ngày thứ 4 liên tiếp

Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 5 đồng, lên 24.813 đồng/USD và đây là ngày thứ 3 liên tiếp, nhà điều hành tăng tỷ giá trung tâm với tổng mức 19 đồng. Các ngân hàng thương mại tăng giá USD thêm 10 đồng, Vietcombank mua vào lên 25.350 - 25.380 đồng, bán ra 25.740 đồng; ACB mua vào 25.350 - 25.380 đồng, bán ra 25.730 đồng… Trong khi đó, giá USD trên thị trường tự do thêm 30 đồng, mua vào lên 25.870 đồng, bán ra 25.970 đồng và là ngày thứ 4 liên tiếp tăng. So với đầu tháng 3, giá USD tự do tăng 140 đồng.

Giá USD tự do tiếp tục tăng ẢNH: NGỌC THẮNG

Đồng bạc xanh trên thị trường thế giới tăng trở lại, chỉ số USD - Index tăng 0,4 điểm, lên 103,8 điểm. Ngược lại, đồng EUR giảm 0,46% so với đồng USD, xuống mức 1,0852 USD sau khi các nhà hoạch định chính sách Mỹ quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách và phát tín hiệu sẽ thực hiện hai lần cắt giảm lãi suất, mỗi lần 0,25%, vào cuối năm nay.

Dữ liệu vừa công bố cho thấy số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tăng nhẹ vào tuần trước. Dữ liệu gần đây của Mỹ đã giúp xoa dịu lo ngại về sự chậm lại của tăng trưởng kinh tế khiến đồng bạc xanh giảm tới 7% so với đồng EUR kể từ giữa tháng 1.

Trong bối cảnh lạm phát ở Anh vẫn duy trì ở mức cao hơn mục tiêu 2%, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã cắt giảm chi phí đi vay ít hơn Ngân hàng Trung ương châu Âu và Fed kể từ mùa hè năm ngoái, góp phần khiến tốc độ tăng trưởng chậm lại của quốc gia này. Đồng bảng Anh trước đó đã tăng lên mức cao nhất trong hơn bốn tháng là 1,3015 USD vào đầu phiên giao dịch, trước khi giảm 0,3% trong ngày, xuống mức 1,29665 USD. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Thụy Điển vẫn giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 2,25% như dự kiến, đẩy đồng krona giảm 0,2% so với đồng USD.