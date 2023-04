Giá USD hôm nay 21.4.2023: Giảm đồng loạt trên các thị trường

Ngày 21.4, Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 8 đồng, xuống còn 23.634 đồng. Trên thị trường liên ngân hàng, giá USD giao dịch giữa các ngân hàng giảm 8 đồng, xuống còn 23.495 đồng. Các ngân hàng thương mại giảm nhẹ 10 đồng mỗi USD so với chiều 20.4 khi Eximbank mua vào 23.250 - 23.330 đồng, bán ra 23.630 đồng; Vietcombank mua vào 23.290 - 23.320 đồng, bán ra 23.660 đồng…

Ngân hàng giảm giá USD NGỌC THẮNG

Giá đồng bạc xanh trên thị trường thế giới giảm trở lại, chỉ số USD-Index giảm 0,3 điểm, xuống còn 101,77 điểm. Những thông tin kinh tế Mỹ không mấy khả quan khiến giá USD giảm.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ tuần kết thúc ngày 12.4 ở mức 245.000 đơn, trong khi dự báo ở mức 240.000. Số đơn trung bình trong 4 tuần gần nhất ở mức 239.750 đơn, giảm nhẹ so với mức 240.250 đơn trung bình 4 tuần trước đó. Ngoài ra, doanh số bán nhà cũ tại Mỹ trong tháng 3 ghi nhận mức 4,44 triệu căn, giảm không nhiều so với mức 4,55 triệu căn của tháng trước đó và gần bằng so với mức dự báo 4,5 triệu căn. Một điểm khả quan là giá nhà cũ bình quân ở mức 375.700 USD trong tháng vừa qua, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm 2022, là lần đầu tiên ghi nhận mức giảm theo năm kể từ 2012.

Nhà phân tích Craig Erlam của OANDA cho biết: "Đây là thời điểm then chốt trong chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương, một chu kỳ khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn bởi cuộc khủng hoảng ngân hàng nhỏ vào tháng trước và những tác động lan tỏa mà nó sẽ gây ra đối với tín dụng và nền kinh tế trong suốt thời gian còn lại của năm. Các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Fed, hiện đang có nguy cơ thắt chặt quá mức thậm chí còn lớn hơn khi dữ liệu có thể cho thấy áp lực giá giảm đi đáng kể. Nhiều dự báo lãi suất tăng nhẹ vào đầu tháng 5 và sau đó có thể tạm dừng tăng. Điều này tác động đến giao dịch trên thị trường".