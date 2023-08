Giá USD hôm nay 21.8.2023: Đô la tự do tăng vượt mặt ngân hàng

Sáng 21.8, giá USD tại các ngân hàng thương mại đầu tuần hầu như không thay đổi. Chẳng hạn, Eximbank vẫn giữ giá mua 23.580 đồng và bán ra 23.970 đồng; Vietcombank cũng duy trì giá mua 23.600 đồng và bán ra 23.970 đồng... Giá USD tự do vẫn tiếp tục tăng so với cuối tuần qua khoảng 30 đồng ở chiều mua, lên 24.040 đồng và cộng thêm 80 đồng ở chiều bán ra, lên 24.140 đồng. Như vậy, sau nhiều tháng giữ thấp hơn thì đô la tự do đã tăng vượt mặt ngân hàng.

Tương tự, giá euro cũng đi ngang. Vietcombank tiếp tục mua vào 25.234 đồng và bán ra 26.646 đồng như cuối tuần qua. Giá euro tự do cũng cộng thêm 80 đồng so với cuối tuần qua, đưa giá mua lên 25.910 đồng và bán ra 26.100 đồng.

Giá USD sáng 21.8 chưa biến động NGỌC THẮNG

Báo cáo của Ngân hàng HSBC mới đây nhận định, biến động tỷ giá chỉ là ngắn hạn và tiền đồng vẫn có khả năng tăng giá lại vào cuối năm. Đồng bạc xanh tăng tuần qua phần lớn đến từ những biến động trên thị trường thế giới.

Giá USD quốc tế đầu ngày đi ngang khi chỉ số USD-Index vẫn ở mức 103,35 điểm, giảm nhẹ so với cuối tuần qua. Đồng bạc xanh đã thiết lập tuần tăng thứ năm liên tiếp do nhu cầu đối với tài sản an toàn hơn trước những lo ngại về nền kinh tế Trung Quốc và đặt cược lãi suất của Mỹ sẽ duy trì ở mức cao. Bên cạnh đó, nhiều nhà đầu tư vẫn cho rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lập trường thắt chặt tiền tệ lâu hơn so với suy nghĩ trước đây.

Theo kết quả khảo sát được Bloomberg thực hiện từ ngày 11 - 16.8, các nhà kinh tế đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ trong năm tới, song cho rằng Fed sẽ tiếp tục giữ lãi suất cao trong thời gian dài hơn. Cụ thể, các nhà kinh tế tham gia khảo sát dự báo tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ sẽ tăng 1,8% trong quý 3/2023, cao hơn gần gấp bốn lần mức 0,5% được đưa ra hồi tháng 7 vừa qua. Các chuyên gia cũng dự báo nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ tiếp tục tăng trưởng trong quý 4/2023 thay vì thu hẹp như dự báo trước đó...