Giá USD hôm nay 20.8.2023: Tăng thêm 60 đồng trong tuần, lên sát 24.000 đồng

Dù giảm trong cuối tuần sau khi tăng cao những ngày đầu tuần nhưng tính chung, giá USD tại các ngân hàng thương mại vẫn đi lên so với cuối tuần trước. Cụ thể, Vietcombank tăng 60 đồng, đưa giá mua lên 23.600 đồng và bán ra lên 23.970 đồng; Eximbank tăng 50 - 60 khi mua vào lên 23.580 đồng và bán ra 23.970 đồng... Ngược lại, giá euro trong tuần giảm trở lại như Vietcombank mua vào 25.234 đồng và bán ra 26.646 đồng, thấp hơn cuối tuần trước từ 179 - 190 đồng.

Ước tính, từ đầu năm đến nay, mức tăng của đồng USD so với VND là gần 1,6% và vẫn thấp hơn khá nhiều mức tăng của đồng USD so với các đồng tiền của nhiều nước khác như Nhật Bản hay Trung Quốc.

Giá USD ghi nhận một tuần tăng cao NGỌC THẮNG

Giá USD quốc tế cũng ghi nhận một tuần tiếp tục tăng khi chỉ số USD-Index đạt 103,42 điểm, cao hơn 0,56 điểm so với cuối tuần trước. Theo dữ liệu giao dịch tương lai do Bloomberg tổng hợp (tính đến ngày 17.8), xác suất Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9 vẫn ở mức thấp 12% so với 11% trước biên bản kỳ họp tháng 7 vừa công bố trong khi kỳ vọng tăng lãi suất trong tháng 11 tăng mạnh lên 32,5% từ tỷ lệ 27,4% trước đó. Điều này có nghĩa đồng bạc xanh trong năm nay vẫn có thể neo cao nhưng sẽ quay đầu giảm lại sau đó.

Đồng euro trên thị trường quốc tế cũng đi xuống khi chỉ còn quy đổi thành 1,0878 USD. Ngược lại, đồng bảng Anh tăng trở lại khi quy đổi thành 1,2743 USD nhờ được hỗ trợ bởi báo cáo lạm phát và xác suất tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE). Tuy nhiên, theo dữ liệu mới nhất do Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS) vừa công bố, doanh số bán lẻ của Anh trong tháng 7 đã giảm 1,2%, thấp hơn so với dự báo - 0,5 và 0,6% của tháng 6. Tương tự, doanh số bán lẻ cốt lõi tháng 7 giảm 1,4%, thấp hơn so với mức dự báo - 0,7 và 0,7% trong tháng 6. Do đó, doanh số bán lẻ của Anh tháng 7 đã giảm 3,2% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn so với mức dự báo - 2,1 và -1,6% của tháng trước đó trong khi doanh số bán lẻ cốt lõi giảm 3,4% so với cùng kỳ năm trước...