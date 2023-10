Giá USD hôm nay 23.10.2023: Tự do tăng nhẹ nhưng vẫn thấp hơn ngân hàng

Sáng 23.10, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.090 đồng, giảm 10 đồng so với cuối tuần qua. Giá bán USD của Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước đã lên 25.265 đồng trong khi mua vào vẫn giữ nguyên ở mức 23.400 đồng. Riêng giá USD tại các ngân hàng thương mại sáng đầu tuần hầu như chưa thay đổi. Cụ thể, ngân hàng Eximbank tiếp tục mua vào 24.270 đồng và bán ra 24.660 đồng; Vietcombank vẫn giữ nguyên giá mua 24.330 đồng và bán ra 24.700 đồng...

Trên thị trường tự do, giá USD bán ra 24.540 đồng, giảm 20 đồng so với cuối tuần qua nhưng chiều bán ra tăng 20 đồng, lên 24.640 đồng. Giá USD tự do hiện thấp hơn trong các ngân hàng từ 60 - 100 đồng.

Giá USD thế giới tăng nhẹ sáng 23.10 NGỌC THẮNG

Giá USD quốc tế tăng nhẹ trở lại. Chỉ số USD-Index đạt 106,23 điểm, tăng 0,08 điểm so với cuối tuần qua. Theo Investing, đồng USD đã ổn định hơn sau những bình luận có phần trái chiều từ Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang (Fed) Jerome Powell về lộ trình lãi suất. Đồng bạc xanh đã kết thúc tuần ở mức thấp hơn do các nhà giao dịch chốt một số lợi nhuận gần đây.

Những lo ngại dai dẳng về cuộc xung đột Hamas - Israel cũng khiến các nhà giao dịch cảnh giác với các tài sản rủi ro. Nhận xét của Chủ tịch Fed Powell rằng lãi suất trái phiếu tăng đột biến gần đây đang giúp thắt chặt các điều kiện tài chính, làm giảm nhu cầu tăng lãi suất nhiều hơn được coi là có phần ôn hòa. Tuy nhiên, ông Powell vẫn để ngỏ khả năng tăng lãi suất ít nhất một lần nữa trong năm nay, trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ phục hồi và mức lạm phát ổn định.

Điều này khiến các nhà phân tích cho rằng sức mạnh đồng USD sẽ được duy trì ở mức cao, ít nhất tới tháng 11. Theo ước tính, chỉ số USD-Index đã tăng hơn 6% từ giữa tháng 7 đến giữa tháng 10 và khả năng có thể sẽ còn quay lại mức cao...