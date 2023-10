Giá USD hôm nay 17.10.2023: Tiếp nối đà tăng

Sáng 17.10, giá USD tại các ngân hàng thương mại tăng cao so với hôm qua. Cụ thể, ngân hàng Eximbank cộng thêm 40 đồng, đưa giá mua lên 24.250 đồng và bán ra cộng thêm 30 đồng, lên 24.640 đồng. Tương tự, Vietcombank tăng 15 đồng khi mua vào 24.260 đồng và bán ra 24.630 đồng.

Cùng đà tăng, giá USD tự do được mua vào 24.540 đồng và bán ra 24.640 đồng, tăng 20 đồng so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán USD tự do tiếp tục duy trì mức 100 đồng.

Giá USD sáng 17.10 tăng cao tại các ngân hàng thương mại NGỌC THẮNG

Giá USD quốc tế vẫn ghi nhận mức giảm so với sáng đầu tuần. Chỉ số USD-Index giảm 0,33 điểm xuống còn 106,24 điểm. Đồng bạc xanh vẫn trong chu kỳ tăng giá khi được xem là tài sản an toàn trong bối cảnh bất ổn địa chính trị đang diễn ra, nhất là xung đột Hamas - Israel. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng khoảng 8 điểm cơ bản lên 4,712% trong ngày 16.10 cũng là một yếu tố hỗ trợ đồng USD.

Mới đây, một số quan chức Mỹ cảnh báo tình hình có thể leo thang khi các tàu chiến Mỹ tiến tới khu vực này, giữa bối cảnh xung đột ở biên giới phía Bắc của Israel với Lebanon gia tăng. Bà Lisa Erickson, Phó chủ tịch cấp cao của U.S. Bank Wealth Management, cho biết trên CNBC rằng một số nhà đầu tư tham gia thị trường trên Wall Street đang lo lắng càng về cuối năm sẽ có thêm nhiều biến động hơn nữa trong bối cảnh giá dầu và lợi suất tăng cao, lạm phát dai dẳng và xung đột tại Trung Đông.

Trong tuần này, nhà đầu tư sẽ chờ bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang (Fed) - Jerome Powell - để biết rõ hơn về lộ trình lãi suất của Mỹ. Theo công cụ FedWatch của CME, các thị trường đang dự báo 90% xác suất Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách tháng tới...