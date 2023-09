Giá USD hôm nay 27.9.2023: 'Đô' tự do cùng euro tiếp tục tăng ngược chiều ngân hàng

Sáng 27.9, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.088 đồng, cộng 4 đồng so với hôm qua. Giá USD của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước chiều bán ra lên 25.238 đồng, tăng 9 đồng so với đầu tuần.

Tuy nhiên, giá USD tại một số ngân hàng thương mại đồng loạt giảm. Ví dụ, ngân hàng Eximbank mua vào 24.130 đồng và bán ra lên 24.530 đồng, giảm 20 đồng so với hôm qua; Vietcombank mua vào 24.170 đồng và bán ra 24.540 đồng, giảm 15 đồng. Trong khi đó, đồng euro cũng quay đầu đi xuống khi Vietcombank mua vào còn 25.092 đồng và bán ra 26.469 đồng, giảm 55 - 56 đồng so với hôm qua.

Trong khi đó, cả đồng USD và euro ở các điểm thu đổi ngoại tệ vẫn tăng so với hôm qua. Cụ thể, giá USD tự do tăng 20 đồng, lên mức mua vào 24.370 đồng và bán ra lên 24.470 đồng. Giá euro tự do tăng gần 100 đồng, đưa giá mua lên 25.700 đồng và bán ra 26.000 đồng. Dù vậy, cả USD và euro tự do vẫn thấp hơn ngân hàng.

Giá USD trên thị trường thế giới vẫn tăng cao. Chỉ số USD-Index đạt 106,27 điểm, cao hơn hôm qua 0,28 điểm. Đây là mức đỉnh trong vòng 10 tháng qua của đồng bạc xanh.

Trong khi đó, số liệu về doanh số bán nhà ở mới trong tháng 8 tại Mỹ không đạt kỳ vọng. Theo Bộ Thương mại Mỹ, tổng số nhà theo hợp đồng là 675.000 căn trong tháng 8, giảm 8,7% so với tháng 7, thấp hơn so với dự báo. Đồng thời, chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Conference Board đã giảm từ 108,7 trong tháng 8 xuống 103 trong tháng 9, thấp hơn so với dự báo 105,5 từ các chuyên gia kinh tế. Chỉ số kỳ vọng giảm xuống 73,7, thấp hơn so với mức mà các nhà quan sát liên tưởng đến suy thoái kinh tế.

Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) khu vực Minneapolis - Neel Kashkari - hôm qua phát biểu, nền kinh tế Mỹ có thể sẽ "hạ cánh" nhẹ nhàng nhưng vẫn có 40% khả năng Fed sẽ cần tăng lãi suất để đánh bại lạm phát. CEO Jamie Dimon của JPMorgan Chase cũng cảnh báo lãi suất có thể cần phải nâng thêm nữa để làm giảm lạm phát. Những nhận định này càng góp phần khiến tâm lý thị trường tiêu cực.

Nhà đầu tư đang chờ đợi chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), một thước đo lạm phát ưa thích của Fed, dự kiến công bố vào ngày 29.9 để đánh giá hướng đi lãi suất của Fed...