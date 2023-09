Giá USD hôm nay 26.9.2023: Đồng loạt tăng, 'đô' tự do vẫn thấp hơn ngân hàng

Sáng 26.9, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.084 đồng, tăng 8 đồng so với hôm qua. Giá USD của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước chiều bán ra lên 25.229 đồng, tăng 16 đồng so với cuối tuần qua.

Giá USD tại ngân hàng Eximbank tăng 30 - 40 đồng, đưa giá mua xuống 24.150 đồng và bán ra lên 24.550 đồng; Vietcombank cộng thêm 25 đồng khi mua vào 24.185 đồng và bán ra 24.555 đồng... Tương tự, giá USD tự do được mua vào 24.350 đồng và bán ra 24.450 đồng, tăng 30 đồng ở chiều mua vào và tăng 50 đồng ở chiều bán ra. Dù tăng cao hơn nhưng giá USD tự do vẫn đang thấp hơn ngân hàng khoảng 100 - 110 đồng.

Riêng đồng nhân dân tệ tại Vietcombank giảm nhẹ so với hôm qua khi được mua vào 3.267 đồng và bán ra 3.406 đồng.

Giá USD sáng 26.9 đồng loạt tăng cao NGỌC THẮNG

Giá USD quốc tế tiếp tục đi lên. Chỉ số USD-Index đạt 105,99 điểm, cao hơn hôm qua 0,44 điểm. Đồng bạc xanh tăng cao nhất trong vòng nửa năm qua. Nhiều ý kiến phân tích cho rằng do nhà đầu tư tăng cường nắm giữ USD cũng như các lựa chọn an toàn hơn trong bối cảnh suy đoán các ngân hàng trung ương sẽ duy trì lãi suất cao để kiềm chế lạm phát. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng thêm 9 điểm cơ bản, đánh dấu mức cao 4,53%, một mức chưa từng thấy kể từ năm 2007. Các chiến lược gia tại Bank of America Corp dự đoán, lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm có thể tăng lên 4,75% trước khi tâm lý rủi ro và điều kiện tài chính thắt chặt hơn dẫn đến giảm vào cuối năm.

Trong khi đó, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã giảm 0,15% vào đầu tuần khi các nhà đầu tư vẫn lo ngại về thị trường bất động sản của quốc gia này. Hiện 1 USD quy đổi được 7.3078 nhân dân tệ.

Tập đoàn bất động sản khổng lồ China Evergrande Group cảnh báo họ không thể phát hành khoản nợ mới do cuộc điều tra của chính phủ đối với công ty con Hengda Real Estate Group. Điều này làm dấy lên mối lo ngại về việc đóng băng nợ rộng hơn trên thị trường, có thể dẫn đến nguy cơ suy thoái kinh tế trên diện rộng, vì lĩnh vực bất động sản chiếm khoảng 1/4 tổng mức tăng trưởng của Trung Quốc.