Giá USD hôm nay 23.2.2023: Đồng loạt tăng

Ngày 23.2, Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên tỷ giá trung tâm ở mức 23.641 đồng/USD. Giá USD trên thị trường liên ngân hàng tăng 0,11%, lên 23.745 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại tăng mạnh giá USD thêm 80 đồng, Eximbank mua vào lên 23.620 - 23.640 đồng, bán ra 23.950 đồng; Vietcombank mua vào lên 23.590 - 23.620 đồng, bán ra 23.960 đồng… So với đầu năm, giá đồng bạc xanh trong ngân hàng đã tăng 300 đồng, xấp xỉ mức giá 24.000 đồng. Đồng thời, giá bán USD của các nhà băng cũng cao hơn tự do 130 đồng. Trên thị trường tự do, giá USD tăng 30 đồng, mua vào lên 23.780 đồng, bán ra 23.830 đồng.



Giá USD tại ngân hàng tăng nhanh NGỌC THẮNG

Ngược lại, một số ngoại tệ khác giảm nhẹ. Tại Eximbank, bảng Anh giảm 100 đồng, xuống còn 28.268 - 28.353 đồng, bán ra 29.019 đồng; euro giảm 60 đồng, mua vào còn 24.879 - 24.954 đồng, bán ra 25.540 đồng…

Giá đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế tăng so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index thêm 0,45 điểm, lên 104,45 điểm. Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố biên bản cuộc họp tháng 2 nhận định thị trường việc làm tại Mỹ đang thắt chặt với tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất lịch sử. Chỉ số giá tiêu dùng đã hạ nhiệt trong tháng 11 và 12.2022 nhưng vẫn còn ở mức cao. GDP quý cuối năm nhìn chung tăng trưởng mạnh hơn kỳ vọng nhưng cả năm vẫn ở dưới mức trung bình dài hạn. Dự báo GDP Mỹ sẽ tiếp tục giảm tốc trong năm 2023 và chỉ tăng trưởng dưới mức tiềm năng trong các năm 2024 và 2025. Để đạt được mục tiêu đưa lạm phát về 2%, các thành viên FED đã đồng thuận tăng lãi suất thêm 0,25%, lên khoảng 4,5 - 4,75% trong cuộc họp này. Lãi suất sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới để kiểm soát lạm phát.