Giá USD hôm nay 23.3.2024: Đô tự do đứng ở mức cao

Sau nhiều ngày liên tục tăng, các ngân hàng đã có đợt giảm giá USD từ 20 - 40 đồng. Eximbank mua vào còn 24.540 - 24.620 đồng, bán ra 24.930 đồng; Vietcombank mua vào 24.580 - 24.610 đồng, bán ra 24.950 đồng; Vietinbank mua vào 24.525 - 24.565 đồng, bán ra 24.985 đồng…

Giá USD trong ngân hàng thấp hơn tự do từ 530 - 560 đồng. Trên thị trường tự do, giá USD đứng ở mức cao, mua vào 24.470 đồng, bán ra 25.550 đồng. So với đầu tháng 3, giá đô la Mỹ tự do đã tăng 150 đồng, tương ứng mức đi lên 0,6%.



Ngân hàng giảm giá USD NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tăng, chỉ số USD-Index đi lên 104,2 điểm, thêm 0,3 điểm. Đồng USD hướng tới tuần tăng thứ 2 liên tiếp và tăng giá so với tất cả các loại tiền tệ khác, ngoại trừ đồng yen. Nền kinh tế Mỹ tương đối mạnh và lãi suất cao đã giúp hoạt động giao dịch buôn bán được đẩy lên. Sự thay đổi chính sách tiền tệ của các nước đang phát triển đánh dấu một hướng đi mới. Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) cắt giảm lãi suất; Ngân hàng Trung ương Nhật Bản lần đầu tiên tăng lãi suất kể từ năm 2007, chấm dứt chính sách lãi suất âm.

Trong khi đó, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ lãi suất qua đêm ở mức từ 5,25% - 5,5% cùng khả năng 3 lần cắt giảm vào cuối năm nay. Tuy nhiên, Fed cho biết sẽ không cắt giảm cho đến khi tin chắc rằng lạm phát đang giảm bền vững về mục tiêu 2%. Thị trường đang dự đoán Fed sẽ tiến hành cắt giảm khoảng 0,84% trong năm nay, thấp hơn nhiều so với mức 1,6% vào đầu năm.

Với việc đồng USD tăng giá, đồng euro đã chạm mức thấp nhất trong ba tuần, giảm 0,5% trong phiên giao dịch vừa qua, xuống mức 1,0806 USD. Thế nhưng đồng USD giảm 0,12% so với đồng yen Nhật, xuống mức 151,44.