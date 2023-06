Giá USD hôm nay 23.6.2023: Tăng cả trong và ngoài nước

Ngày 23.6, Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên tỷ giá trung tâm ở mức 23.732 đồng/USD. Trên thị trường liên ngân hàng, giá USD tăng trở lại 18 đồng, lên 23.523 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại tăng giá USD thêm 10 đồng, Eximbank lên 23.290 - 23.370 đồng, bán ra 23.670 đồng; Vietcombank mua vào 23.310 - 23.340 đồng, bán ra 23.680 đồng… Trên thị trường tự do, giá USD tăng thêm 10 đồng, lên 23.574 đồng ở chiều mua vào và bán ra 23.625 đồng.

Giá USD tự do tăng NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường quốc tế tăng trở lại, chỉ số USD-Index tăng 0,4 điểm, lên 102,4 điểm. Giá đô la Mỹ tăng trở lại khi trong ngày điều trần thứ hai trước Hạ viện và Thượng viện, ông Jerome Powell - Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đang nhắc lại thông điệp tăng lãi suất với tổng số 0,5% vào cuối năm nay, đưa lãi suất lên 5,5 - 5,75%/năm

Một số ngân hàng đã tăng lãi suất. Ngân hàng trung ương Anh (BOE) tăng lãi suất chuẩn lên 5%, lần tăng thứ 13 liên tiếp của BOE. Các quan chức tại BOE cảnh báo "có thể cần tăng thêm nữa". Lạm phát ở Anh ở vào mức 8,7%. Các nhà kinh tế đã kỳ vọng lạm phát toàn phần (CPI) sẽ giảm xuống 8,4%. Các ngân hàng trung ương ở Na Uy, Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã ban hành các đợt tăng lãi suất để làm giảm áp lực lạm phát của các quốc gia tương ứng.

Ngoài ra, Mỹ còn công bố một số thông tin kinh tế quan trọng. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ tuần kết thúc ngày 17.6 ở mức 264.000 đơn, đi ngang so với tuần trước đó, cao hơn mức dự báo ở 261.000 đơn. Tiếp theo, doanh số bán nhà cũ tại nước này ở mức 4,3 triệu căn trong tháng 5, gần như không tăng so với 4,29 triệu căn của tháng 4 và cao hơn một chút so với 4,25 triệu căn theo dự báo. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp doanh số rơi xuống dưới 4,5 triệu căn, chỉ cao hơn mức đáy 4 triệu căn của tháng 1.