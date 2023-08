Giá USD hôm nay 23.8.2023: Ngân hàng đồng loạt tăng trên 24.000 đồng

Sáng 23.8, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.898 đồng, tăng 12 đồng so với hôm qua. Giá USD tại các ngân hàng thương mại đồng loạt tăng cao lên trên 24.000 đồng. Cụ thể, Eximbank tăng 110 đồng, đưa giá mua lên 23.690 đồng và bán ra lên 24.070 đồng. Tương tự, Vietcombank tăng 110 đồng, đưa giá mua lên 23.720 đồng và bán ra lên 24.090 đồng...

Một số ngoại tệ khác trong ngân hàng cũng biến động. Chẳng hạn, Vietcombank giảm 11 đồng khi mua euro, còn 25.277 đồng và bán ra 26.692 đồng; yen Nhật được mua 159,68 đồng và bán ra 169,04 đồng, tăng 2,5 đồng...

Giá USD trong ngân hàng sáng 23.8 tăng vọt trên 24.000 đồng NGỌC THẮNG

Giá USD tự do lại quay đầu đi xuống khi còn mua vào 23.860 đồng và bán ra 24.060 đồng, giảm 80 đồng so với hôm qua. Riêng giá euro tự do đứng yên ở chiều mua 25.800 đồng nhưng giảm gần 100 đồng ở chiều bán, xuống còn 26.010 đồng.

Giá USD thế giới tiếp tục tăng khi chỉ số chỉ số USD-Index đã chạm gần mức cao nhất trong hai tháng, lên 103,68 điểm do lo ngại về nền kinh tế Trung Quốc và dự báo lãi suất của Mỹ sẽ duy trì ở mức cao. Mặc dù trước đó đồng USD phải đối mặt với một số đợt bán tháo sau khi S&P Global và Moody's hạ xếp hạng và điều chỉnh triển vọng đối với nhiều ngân hàng Mỹ.

Nhiều nhà phân tích cho rằng, thị trường tiền tệ nói chung sẽ không có nhiều biến động khi nhà đầu tư chờ bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) - ông Jerome Powell - tại hội nghị chuyên đề về ngân hàng trung ương của Fed tại Jackson Hole, Wyoming, diễn ra vào ngày 24 - 26.8.

Trong khi đó, đồng yen Nhật trên thị trường quốc tế đi xuống do lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGB) kỳ hạn 10 năm và 30 năm lên mức cao nhất kể từ năm 2014, lần lượt gần 0,66% và 1,66%. Với điều này, thị trường kỳ vọng BoJ kết thúc chính sách tiền tệ cực kỳ nới lỏng, đặc biệt là sau lần điều chỉnh mới nhất của BoJ đối với chính sách kiểm soát đường cong lợi suất (YCC)...