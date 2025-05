Giá USD hôm nay 24.5.2025: Giảm mạnh trong và ngoài ngân hàng

Ngân hàng thương mại giảm giá USD 20 đồng, Vietcombank mua vào 25.740 - 25.770 đồng, bán ra 26.130 đồng; ACB mua vào 25.750 - 25.780 đồng, bán ra 26.130 đồng… Chênh lệch giữa giá mua và bán USD trong ngân hàng duy trì quanh mức 350 đồng/USD. Trên thị trường tự do, giá đô la Mỹ giảm 30 đồng, xuống còn 26.240 đồng chiều mua vào, bán ra 26.340 đồng.

Ngân hàng giảm giá USD ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo Ngân hàng Nhà nước, doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần (từ ngày 12 - 16.5) đạt khoảng 582.959 tỉ đồng, bình quân 116.592 tỉ đồng/ngày, giảm 8.671 tỉ đồng/ngày so với tuần trước đó. Đối với giao dịch USD, doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt 85% và 11%. Lãi suất USD bình quân các kỳ hạn có biến động nhẹ so với tuần trước. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm và 1 tháng tăng nhẹ khoảng 0,01%/năm lần lượt lên các mức 4,29%/năm và 4,39%/năm. Lãi suất bình quân kỳ hạn 1 tuần không đổi so với tuần trước và vẫn giữ ở mức 4,31%/năm.

Giá USD trên thị trường thế giới giảm sâu, chỉ số USD - Index xuống còn 99,1 điểm, mất 0,8 điểm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến cuộc chiến thương mại căng thẳng trở lại khi tuyên bố áp thuế 25% lên iPhone của Apple nếu chúng không được sản xuất tại Mỹ. Đồng thời, các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Liên minh châu Âu không đi đến đâu và Mỹ sẽ áp thuế 50% đối với EU bắt đầu từ ngày 1.6. Điều đó đã làm dấy lên mối lo ngại về tác động của thuế quan đối với nền kinh tế thế giới và thương mại toàn cầu.

Trong phiên giao dịch buổi chiều, đồng USD đã giảm 1% so với đồng yen Nhật, xuống mức 142,48 sau khi đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần. Lạm phát cơ bản của Nhật Bản đã tăng tốc với tốc độ hằng năm nhanh nhất trong hơn hai năm vào tháng 4, làm tăng khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ tăng lãi suất thêm một lần nữa vào cuối năm.