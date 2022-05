Giá USD hôm nay 25.5.2022: Đồng bạc xanh sụt giảm khi euro tiếp tục tăng

Sáng 25.5, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giữ nguyên ở mức 23.103 đồng/USD. Riêng giá USD tại một số ngân hàng thương mại gia tăng như Vietcombank cộng 30 đồng, đưa giá mua vào lên 23.040 đồng/USD và bán ra là 23.350 đồng/USD; Eximbank tăng 40 đồng khi mua vào 23.110 đồng/USD và bán ra là 23.310 đồng/USD... Giá USD tự do tiếp tục giảm 20 đồng so với hôm qua, đưa giá mua vào xuống 23.860 đồng/USD và bán ra 23.940 đồng/USD. Chênh lệch giữa giá mua và bán USD trên thị trường tự do duy trì ở mức 80 đồng.

Trong khi đó, giá euro tại các ngân hàng thương mại đồng loạt tăng. Ví dụ Vietcombank mua vào là 24.230 đồng/euro và bán ra 25.587 đồng/euro, tăng 128 - 135 đồng so với hôm qua. Tương tự, Eximbank cũng tăng 157 - 160 đồng, đưa giá mua vào lên 24.594 đồng/euro và bán ra lên 25.128 đồng/euro... Giá euro tự do cũng tăng cao ở chiều bán ra, lên 25.300 đồng/euro trong khi chiều mua vào giảm nhẹ xuống 25.000 đồng/euro so với hôm qua.





Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index xuống còn 101,87 điểm, giảm 0,37 điểm so với hôm qua. Ngược lại, đồng euro tiếp tục tăng khi 1 euro quy đổi thành 1,0727 USD. Đồng bạc xanh vẫn trên đà đi xuống bất chấp tâm lý e ngại rủi ro vẫn đang thống trị các thị trường hay những lo lắng tiếp tục về lạm phát. Giá USD rơi nhanh sau khi Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde cho biết lãi suất khu vực đồng euro có thể sẽ ở mức dương vào cuối quý 3/2022. Điều này đã giúp đồng euro tăng giá.

Theo dự kiến, biên bản cuộc họp chính sách tháng 5 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ được công bố vào hôm nay và tại hội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Chủ tịch ECB Christine Lagarde sẽ tham gia hội thảo về chủ đề "Sự thống nhất của châu Âu trong một thế giới rối loạn" sẽ được thị trường chú ý. Các thông tin đó sẽ tác động đến các đồng tiền gồm USD, euro và cả bảng Anh...