Giá USD hôm nay 25.4.2023: Đồng loạt kéo nhau đi xuống

Sáng 25.4, giá USD tại các ngân hàng thương mại giảm nhẹ so với hôm qua. Chẳng hạn, Eximbank giảm 10 đồng, đưa giá mua xuống 23.250 đồng, bán ra 23.630 đồng; Vietcombank cũng giảm 10 đồng khi mua vào 23.280 đồng và bán ra 23.650 đồng... Tương tự, giá USD tự do cũng giảm 20 đồng, còn mua vào 23.400 đồng/USD và bán ra xuống 23.480 đồng.

Trong ngày đầu tuần, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố còn 23.636 đồng, giảm 8 USD so với cuối tuần qua. Báo cáo mới đây của bộ phận phân tích Công ty chứng khoán SSI nhận định, tỷ giá trong nước không biến động nhiều do nguồn cung ngoại tệ khá tích cực trong thời gian qua, đến từ dòng vốn FDI giải ngân, thặng dư cán cân thương mại hay dòng tiền gián tiếp từ các thương vụ bán vốn hoặc giải ngân các khoản vay ngoại tệ.

Giá USD sáng 25.4 trong ngân hàng lẫn thị trường tự do đồng loạt đi xuống NGỌC THẮNG

Giá USD quốc tế tiếp tục giảm khi chỉ số USD-Index chỉ còn 101,25 điểm, thấp hơn 0,44 điểm so với hôm qua. Số người dự báo Cục Dụ trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất đã lên cao hơn so với trước đó. Theo công cụ CME FedWatch, các thị trường hiện kỳ vọng 91% cơ hội Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách diễn ra trong ngày 2 - 3.5. Thông thường việc tăng lãi suất sẽ hỗ trợ đồng bạc xanh tăng giá. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhà đầu tư vẫn lo âu về tốc độ tăng trưởng kinh tế bị tác động từ chính sách thắt chặt tiền tệ của Fed nên giá USD khó bứt phá trở lại như năm 2022.



Trong khi nhà đầu tư chờ số liệu GDP quý 1/2023 của Mỹ sẽ được công bố vào cuối tuần này, thị trường chứng khoán Mỹ có biến động trái chiều. Kết thúc phiên giao dịch 24.4 (rạng sáng 25.4 giờ Việt Nam), chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,29% xuống 12.037,20 điểm. Ngược lại, chỉ số Dow Jones cộng 66,44 điểm, tương đương 0,2% lên 33.875,40 điểm và chỉ số S&P 500 tăng nhẹ 0,09% lên 4.137,04 điểm.

Phố Wall đang chờ đợi kết quả lợi nhuận quý 1/2023 của các công ty công nghệ vốn hóa lớn trong tuần này, gồm Alphabet, Microsoft, Amazon và Meta. Theo dữ liệu từ FactSet, khoảng 76% các công ty thuộc S&P 500 đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2023 tính đến sáng 24.4 có lợi nhuận cao hơn dự báo từ các chuyên gia phân tích...