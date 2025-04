Giá USD hôm nay 25.4.2025: Ngân hàng tăng lên mức cao lịch sử

Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm thêm 20 đồng, lên 24.948 đồng/USD, đây là phiên tăng thứ 3 liên tiếp của nhà điều hành. Các ngân hàng thương mại tiếp tục tăng giá USD thêm 24 đồng, Vietcombank mua vào lên 25.805 - 25.835 đồng, bán ra 26.195 đồng; ACB mua vào với giá 25.820 - 25.850 đồng, bán ra 26.195 đồng…Giá đồng bạc xanh giảm nhẹ 5 đồng, mua vào còn 26.345 đồng, bán ra 26.445 đồng.

Giá USD trong ngân hàng tăng cao ẢNH: NGỌC THẮNG

Các ngoại tệ khác cũng tăng trở lại. Tại Vietcombank, giá EUR tăng 60 đồng, lên 28.801 - 29.092 đồng chiều mua vào, bán ra 30.379 đồng; bảng Anh tăng 110 đồng, lên 33.766 - 34.108 đồng chiều mua vào, bán ra 35.200 đồng…

Trên thị trường thế giới, giá USD giảm mạnh trở lại, chỉ số USD-Index xuống 0,56 điểm, còn 99,29 điểm. Đồng USD lại quay đầu giảm vào phiên giao dịch vừa qua, khi các nhà đầu tư tỏ ra lo ngại về cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Mỹ cho rằng không hành động trước trong việc hạ mức thuế hơn 100% đối với hàng hóa Trung Quốc. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn khẳng định rằng các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc đang diễn ra. Thế nhưng phía Trung Quốc cho biết không có cuộc đàm phán nào được tổ chức về kinh tế, thương mại và họ thúc giục Mỹ dỡ bỏ mọi biện pháp thuế quan đơn phương nếu thực sự muốn giải quyết vấn đề này.

Theo dữ liệu của LSEG, sự thoái lui của các nhà đầu tư đối với đồng USD đã khiến đồng tiền này hướng đến năm tăng trưởng tệ nhất so với các loại tiền tệ khác kể từ những năm 1970. Trong khi đó, đồng franc Thụy Sĩ, hiện đang ở mức cao nhất so với đồng USD trong hơn một thập kỷ do dòng tiền đổ vào nơi trú ẩn an toàn lớn trong tháng này, khiến đồng tiền của Mỹ giảm 0,33% so với đồng franc, xuống mức 0,82795 franc.