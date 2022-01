Giá USD hôm nay 26.1.2022: Đồng loạt sụt giảm xuống mức thấp

Sáng 26.1, giá USD tại một số ngân hàng thương mại lại đi xuống. Chẳng hạn Vietcombank giảm 40 đồng so với hôm qua, đưa giá mua xuống còn 22.460 đồng/USD và bán ra 22.770 đồng/USD; Eximbank cũng giảm 40 đồng khi giá mua vào còn 22.520 đồng/USD và bán ra 22.720 đồng/USD… Tương tự, trên thị trường tự do, giá USD giảm 20 đồng ở chiều mua vào so với hôm qua, xuống còn 23.400 đồng/USD và giảm 10 đồng ở chiều bán ra, còn 23.480 đồng/USD.

Ngược lại, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.076 đồng, tăng 8 đồng so với hôm qua.

Đồng bạc xanh trên thị trường thế giới tiếp tục đi lên. Đầu ngày, chỉ số USD-Index đạt mức 95,98 điểm, tăng 0,06 điểm so với hôm qua. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm nối dài đà leo dốc trong năm 2022 lên 1,78%.





Theo Reuters, giá USD đã tăng lên mức cao nhất trong hai tuần khi căng thẳng giữa Nga và phương Tây về vấn đề Ukraine khiến nhà đầu tư chuyển hướng sang các loại tiền tệ an toàn, trong khi thị trường vẫn đang chờ đợi thông tin chi tiết từ cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Cuộc họp kéo dài 2 ngày sẽ kết thúc vào cuối ngày hôm nay và Fed sẽ có thông báo cùng cuộc họp báo từ Chủ tịch Fed Jerome Powell. Tình hình tại Ukraine đã làm ảnh hưởng đến đồng euro khi tác động đến nguồn cung năng lượng cho châu Âu, do đó đồng tiền này suy yếu so với USD.

Các thị trường tài chính chao đảo cũng là yếu tố đẩy USD đi lên. Nhiều thị trường chứng khoán giảm mạnh, trong khi tiền điện tử rớt giá sâu. Đóng cửa phiên giao dịch 25.1, Phố Wall quay lại chìm trong sắc đỏ sau phiên tăng vọt trước đó. Hơn nữa, các chỉ số chứng khoán trong phiên cũng biến động rất mạnh từ mức tăng cao đến lùi khỏi tham chiếu. Chốt phiên, chỉ số Dow Jones giảm 67,77 điểm, tương đương lùi 0,19% xuống 34.297,73 điểm; Chỉ số S&P 500 mất 1,22% còn 4.356,45 điểm và chỉ số Nasdaq Composite rớt 2,28% xuống 13.539,30 điểm. Nhóm cổ phiếu ngân hàng và năng lượng - được xem là những lĩnh vực được hưởng lợi từ đà phục hồi kinh tế và lợi suất tăng - đã dẫn đầu đà phục hồi của thị trường trong ngày 25.1...