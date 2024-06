Giá USD hôm nay 2.6.2024: Thị trường tự do tăng suốt tuần dù ngân hàng giảm

Sáng 2.6, giá USD trong nước ghi nhận một tuần đồng loạt giảm. Trong ngày cuối tuần, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với USD là 24.261 đồng, giảm 3 đồng so với cuối tuần trước. Tương tự, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng giảm sau một tuần. Cụ thể, giá USD tại Vietcombank được mua chuyển khoản 25.254 đồng và bán ra 25.474 đồng, giảm 23 đồng ở chiều mua vào và giảm 3 đồng ở chiều bán ra; Eximbank trong tuần cũng tăng giảm 10 đồng ở chiều mua, xuống 25.250 đồng và giảm 4 đồng ở chiều bán ra, xuống 25.473 đồng…

Riêng giá USD tự do được mua vào 25.760 đồng và bán ra 25.830 đồng, giảm nhẹ 5 đồng so với hôm qua. Dù vậy tính chung suốt tuần, giá USD tự do đã tăng 20 - 30 đồng.

Giá USD tự do ghi nhận một tuần tăng ĐÀO NGỌC THẠCH

Ngược lại, giá euro trong tuần tăng trở lại. Chẳng hạn, Vietcombank mua tiền mặt ở mức 26.845 đồng và bán ra 28.317 đồng, tăng từ 36 - 38 đồng so với cuối tuần trước. Tương tự, đồng yen Nhật cũng tăng nhẹ như Vietcombank mua vào 157,44 đồng và bán ra 166,63 đồng, 157,13 đồng, cộng 0,3 - 0,4 đồng sau một tuần…

Phát biểu giải trình về các giải pháp hạ nhiệt tỷ giá trước các đại biểu Quốc hội trong tuần, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, nhiều đồng tiền trong khu vực mất giá ở mức độ tương đối cao. Đối với Ngân hàng Nhà nước, trong môi trường kinh tế thế giới biến động như hiện nay, tỷ giá có lúc tăng, lúc giảm là điều hết sức bình thường. Ngân hàng Nhà nước cũng theo dõi rất sát diễn biến thị trường để các doanh nghiệp yên tâm về sự điều hành của Chính phủ...

Giá USD thế giới tiếp tục đi ngang ở mức thấp. Chỉ số USD-Index đang ở mức 104,57 điểm, giảm nhẹ 0,18 điểm so với cuối tuần trước. Mới đây, David Solomon - CEO của Goldman Sachs - dự báo rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ không giảm lãi suất trong năm 2024. Nếu lãi suất vẫn duy trì ở mức cao sẽ hỗ trợ đồng USD đi lên.