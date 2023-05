Giá USD hôm nay 26.5.2023: Tự do tiếp tục tăng

Giá USD tại các ngân hàng thương mại ít thay đổi, Eximbank mua vào 23.240 - 23.320 đồng, bán ra 23.620 đồng; Vietcombank mua vào 23.280 - 23.310 đồng, bán ra 23.650 đồng… Giá USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng thêm 25 đồng, mua vào lên 23.427 đồng, bán ra 23.525 đồng. Tốc độ tăng giá của USD tự do khá nhanh trong những ngày qua.

Giá USD tự do tiếp tục tăng NGỌC THẮNG

Trên thị trường liên ngân hàng, doanh số giao dịch USD trong tuần (từ 15 - 19.5) tăng 451 tỉ đồng/ngày so với tuần trước đó, đạt khoảng 374.597 tỉ đồng, bình quân 74.919 tỉ đồng/ngày. Lãi suất USD cao hơn tiền đồng ở một số kỳ hạn dưới 1 tháng khoảng 0,05%/năm. Lãi suất USD kỳ hạn qua đêm ở mức 4,85%/năm, 1 tuần 4,85%, 2 tuần 4,96%, 1 tháng 5,1%. Ở kỳ hạn 3 tháng trở lên, lãi suất USD thấp hơn từ 1 - 1,3%/năm, cụ thể kỳ hạn 3 tháng có lãi 5,32%/năm, 6 tháng 6,3%…

Giá USD trên thị trường quốc tế tăng so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index tăng 0,3 điểm, lên 104,18 điểm. Thông tin kinh tế Mỹ công bố khả quan đã hỗ trợ đồng bạc xanh tăng giá. GDP quý đầu tiên của Mỹ đạt kết quả tốt hơn dự kiến, tăng 1,3% so với kỳ vọng tăng 1,1%. Ngoài ra, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của thị trường. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng 4.000 đơn vào tuần trước, lên mức 229.000, thấp hơn ước tính của Reuters là 225.000.

Thêm vào đó, nhà đầu tư tìm đến trú ẩn vào USD khi thị trường vẫn đang lo lắng các nhà lập pháp và chính quyền Mỹ chưa đi đến thỏa thuận gia hạn nợ chính phủ. Tuy nhiên, phía Hạ viện cho biết các nhà đàm phán đang đạt được tiến bộ về vấn đề này. Reuters cũng đưa tin đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đang tiến gần đến một thỏa thuận.