Giá USD hôm nay 26.6.2023: Đô la tự do tăng nhẹ chiều bán ra

Sáng 26.6, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.755 đồng, tăng 17 đồng so với cuối tuần qua. Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại hầu như không thay đổi như Eximbank duy trì mua vào 23.290 đồng và bán ra 23.670 đồng; Vietcombank cũng giữ nguyên giá mua 23.320 đồng và bán ra 23.690 đồng...

Giá USD tự do được mua vào 23.530 đồng và bán ra 23.610 đồng. So với cuối tuần qua, giá USD tự do giảm 20 đồng ở chiều mua vào nhưng cộng 5 đồng ở chiều bán ra.

Giá USD tự do sáng 26.6 tăng nhẹ NGỌC THẮNG

Giá USD hôm nay trên thị trường thế giới đi xuống khi chỉ số USD-Index giảm 0,12 điểm, còn 102,76 điểm. Nhiều thông tin cho thấy kinh tế Mỹ trong quý 2/2023 đã nhích lên ngay cả khi những lo ngại vẫn tồn tại rằng việc Cục Dự trữ liên bang (Fed) tăng lãi suất mạnh trong năm qua sẽ gây suy thoái kinh tế. Tổng cộng, Fed đã tăng lãi suất 5 điểm phần trăm kể từ tháng 3/2022, từ mức gần 0% lên 5 - 5,25%. Tuy nhiên, lạm phát vẫn vượt xa mức mục tiêu dài hạn là 2% mà Fed đặt ra. Chủ tịch Fed Jerome Powell nhận định cuộc chiến chống lạm phát của nước này "còn một chặng đường dài phía trước" để đạt được mục tiêu 2%. Ông cũng bày tỏ quan điểm ngân hàng trung ương sẽ điều chỉnh lãi suất với tốc độ thận trọng kể từ đây, nhưng loại trừ khả năng cắt giảm lãi suất sẽ sớm xảy ra.



Do đó, một số nhà phân tích cho rằng quyết định giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 6 không nên được hiểu theo nghĩa là Fed đã đạt đến mức lãi suất tối đa cho chu kỳ này, mà chỉ để chờ đánh giá tác động của chính sách tăng lãi suất trong 12 tháng qua. Vì vậy, ngày càng có nhiều khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào ngày 25 - 26.7 tới đây...