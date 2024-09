Giá USD hôm nay 26.9.2024: Thị trường tự do tăng nhẹ

Ngày 26.9, Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 29 đồng/USD, xuống còn 24.105 đồng. Đây là ngày giảm thứ 3 liên tiếp với tổng mức đi xuống 41 đồng. Ngược lại, các ngân hàng thương mại tăng nhẹ giá USD 10 đồng so với ngày hôm trước khi Vietcombank mua vào lên 24.390 - 24.420 đồng, bán ra 24.760 đồng. Giá mua USD tại ACB lên 24.400 - 2430 đồng, bán ra 24.700 đồng…



Ngân hàng tăng nhẹ giá USD ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất tiền đồng tăng lên đã giúp rút ngắn mức chênh lệch giữa lãi suất USD và tiền đồng xuống còn khoảng 0,1 - 0,5%/năm ở các kỳ hạn. Điều này phần nào giảm áp lực lên tỷ giá. Lãi suất USD hiện giao dịch từ 4,8 - 5,03%/năm tùy theo kỳ hạn. Tuy nhiên, lãi suất tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng tăng nhanh nên những phiên gần đây, Ngân hàng Nhà nước giảm bơm tiền nhằm hỗ trợ lãi suất tiền đồng, tránh áp lực lên tỉ giá.

Trên thị trường tự do, đồng bạc xanh tăng nhẹ 10 đồng/USD, lên 25.000 đồng chiều mua vào, bán ra 25.100 đồng. So với mức đỉnh đạt được ở mức gần 26.100 đồng, giá USD hiện nay giảm 1.000 đồng. Áp lực tỷ giá trên thị trường tự do giảm dần khi chênh lệch giữa giá vàng trong và ngoài nước được rút ngắn xuống còn 2 - 4 triệu đồng/lượng.

Giá USD trên thị trường quốc tế tăng, chỉ số USD-Index lên 100,92 điểm, thêm 0,4 điểm. USD đã bật lên từ mức thấp nhất trong 14 tháng so với đồng EUR. Mỹ công bố doanh số nhà mới giảm ít hơn dự kiến giúp USD hồi phục.