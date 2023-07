Giá USD hôm nay 2.7.2023: Trong nước tăng suốt tuần

Sáng 2.7, giá USD tại thị trường trong nước ghi nhận một tuần tăng cao. Cụ thể, Eximbank mua vào 23.360 đồng và bán ra 23.740 đồng, tăng 70 đồng so với cuối tuần trước. Tương tự, Vietcombank tăng 60 đồng ở cả hai chiều mua và bán, đưa giá mua lên 23.380 đồng và bán ra lên 23.750 đồng...

Tương tự, đồng euro ghi nhận một tuần đi lên như Vietcombank mua vào 24.927 đồng và bán ra lên 26.322 đồng, cộng thêm 25 đồng so với cuối tuần trước. Riêng đồng JPY giảm gần 2 đồng khi còn mua vào 158,32 đồng và bán ra 167,61 đồng...

Giá USD quốc tế trong tuần có phiên bật tăng nhưng không đáng kể khi chỉ số USD-Index vẫn dưới 103 điểm. Cuối tuần, USD-Index đạt 102,9 điểm, cộng thêm 0,2 điểm so với cuối tuần trước.

Trong tuần, báo cáo công bố chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được ưa chuộng của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) - tháng 5 tăng 0,3% so với tháng 4 khi loại bỏ năng lượng và thực phẩm. Con số này cũng trùng khớp với dự báo của các chuyên gia tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones. Nếu so với cùng kỳ, PCE lõi tăng 4,6%, thấp hơn 0.1 điểm phần trăm so với dự báo và là mức thấp nhất kể từ tháng 10/2021.

Mặc dù dữ liệu cho thấy lạm phát đang dần hạ nhiệt, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Fed. Chủ tịch Jerome Powell trong tuần cũng cho biết mục tiêu lạm phát về mức 2% có lẽ khó đạt được trong năm nay dù Fed đã thực hiện một chặng đường dài trong cuộc chiến chống lạm phát. Trong bối cảnh lạm phát vẫn còn dai dẳng thì có thể sẽ cần thêm hai đợt tăng lãi suất nữa. Những bình luận của Chủ tịch Fed đã làm tăng sức mạnh của đồng đô la Mỹ.

Đồng JPY của Nhật Bản vẫn chịu áp lực giảm giá trong bối cảnh ngân hàng trung ương nước này vẫn giữ chính sách tiền tệ cực kỳ nới lỏng trong khi các ngân hàng trung ương khác trên thế giới vẫn đang trong chu kỳ tăng lãi suất để ứng phó với lạm phát. Nhiều ý kiến phân tích cho rằng đà giảm của đồng JPY vẫn còn đang diễn ra...