Giá USD hôm nay 2.7.2025: Tăng vọt trở lại mức kỷ lục

Sáng 2.7, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.070 đồng, tăng 12 đồng so với hôm qua. Đây là tỷ giá trung tâm cao nhất từ trước đến nay. Đồng loạt các ngân hàng thương mại cũng đưa giá USD lên mức kỷ lục đã lập ra vào tuần trước. Cụ thể, Vietcombank tăng 20 đồng, đưa giá mua chuyển khoản lên 25.950 đồng, bán ra lên 26.310 đồng; ACB cũng tăng 20 đồng khi mua chuyển khoản, lên 25.940 đồng và bán ra lên 26.290 đồng… Ngược lại, giá USD tự do giảm 40 đồng khi mua vào xuống 26.390 đồng và chiều bán ra xuống 26.450 đồng.

Giá euro cũng duy trì xu hướng đi lên như Vietcombank tăng 41 đồng và mua chuyển khoản lên 30.347 đồng, bán ra 31.659 đồng; bảng Anh cũng tăng 36 đồng khi giá mua chuyển khoản lên 35.342 đồng, bán ra 36.474 đồng...

Giá USD sáng 2.7 tại các ngân hàng tăng lại mức kỷ lục ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tiếp tục giảm. Chỉ số USD-Index xuống 96,63 điểm, thấp hơn hôm qua 0,2 điểm. Đồng bạc xanh vẫn suy yếu sau khi Thượng viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát đã bỏ phiếu vào ngày hôm qua để thông qua dự luật cắt giảm thuế và chi tiêu rộng rãi do Tổng thống Donald Trump đề xuất. Dự luật này sẽ cắt giảm một số chương trình dịch vụ xã hội.

Chuyên gia phân tích Edward Meir của Marex cho biết trên CNBC rằng, dự luật ngân sách được thông qua đang hỗ trợ vàng vì có vẻ như nó sẽ góp phần gây ra thâm hụt 3.000 tỉ USD trong 10 năm tới. Điều này ở một mức độ nào đó là làm tăng lạm phát và quan trọng hơn là sẽ làm tăng gánh nặng nợ mà Mỹ phải trả bằng nhiều nguồn tài trợ hơn, nhiều khoản vay hơn và tất cả những điều này đều mang tính xây dựng cho một thị trường vàng mạnh hơn. Ngược lại, điều đó khiến đồng USD khó hồi phục.

Ngoài ra, nỗi lo về thuế quan quay trở lại khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã cảnh báo rằng các quốc gia có thể được thông báo về mức thuế quan tăng mạnh bất chấp các cuộc đàm phán thiện chí khi ngày 9.7 đến gần. Mức thuế quan dự kiến của Mỹ sẽ quay trở lại từ mức tạm thời 10% lên mức thuế suất 11 - 50%...