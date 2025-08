Giá USD hôm nay 2.8.2025: Trong nước tăng lên mức cao, thế giới giảm mạnh

Các ngân hàng thương mại tăng nhẹ giá USD thêm 10 đồng, Vietcombank mua vào lên 26.000 - 26.030 đồng, bán ra 26.390 đồng; ACB mua vào 26.010 - 26.040 đồng, bán ra 26.390 đồng; Vietinbank mua vào 25.860 - 25.890 đồng, bán ra 26.400 đồng… Giá USD đang tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay. Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố trong tháng qua đã tăng khá mạnh, thêm gần 180 đồng/USD, tương đương hơn 0,7%.

Giá USD trong nước tăng lên mức cao ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá USD đã giảm khá mạnh, chỉ số USD - Index còn 98,82 điểm, mất 1,24 điểm, tương đương 1,24%. Đồng USD giảm mạnh và hướng tới mức giảm hằng ngày lớn nhất so với đồng yen kể từ tháng 1.2023, sau khi số liệu cho thấy, các nhà tuyển dụng Mỹ tạo ra ít việc làm hơn dự kiến trong tháng 7, trong khi số liệu việc làm của tháng trước bị điều chỉnh giảm mạnh. Cụ thể, các nhà tuyển dụng Mỹ chỉ tạo thêm 73.000 việc làm trong tháng 7, thấp hơn nhiều so với mức dự báo 110.000 của các nhà kinh tế được Reuters khảo sát, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ lên 4,2% như dự đoán, từ mức 4,1% của tháng 6. Số việc làm tạo mới trong tháng 6 cũng bị điều chỉnh giảm xuống chỉ còn 14.000, so với mức công bố trước đó là 147.000.

Dữ liệu vừa công bố được xem rất xấu, có thể tác động đến quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong tháng 9. Trước đó, các nhà giao dịch đã giảm kỳ vọng về số lần cắt giảm lãi suất trong năm nay sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell đưa ra quan điểm về chính sách tiền tệ và không cho thấy khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Tuy nhiên, kỳ vọng này đã tăng trở lại vào thứ sáu sau báo cáo việc làm. Các nhà giao dịch hiện dự báo Fed sẽ cắt giảm 63 điểm cơ bản từ nay đến cuối năm, tăng mạnh so với mức 34 điểm cơ bản của ngày thứ Năm, với lần cắt đầu tiên được dự đoán vào tháng 9.

Ngoài ra, đồng EUR tăng 1,37% lên 1,1571 USD, hướng tới mức tăng hằng ngày lớn nhất kể từ tháng 4. Trước đó, đồng tiền chung đã chạm 1,1389 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 10.6.