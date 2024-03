Giá USD hôm nay 28.3.2024: Đô la tự do tăng trở lại

Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 5 đồng, lên 24.003 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại tăng giá USD thêm 20 đồng, Eximbank mua vào lên 24.570 - 24.650 đồng, bán ra 24.960 đồng; Vietcombank mua vào 24.590 - 24.620 đồng, bán ra 24.960 đồng; ACB mua vào với giá 24.600 - 24.650 đồng, bán ra 24.950 - 25.000 đồng… So với đầu tháng 3, giá đô la Mỹ đã tăng 160 đồng, tương ứng mức 0,64%.

Dù vậy, giá USD trong ngân hàng hiện vẫn đang thấp hơn tự do khoảng 500 đồng. Trên thị trường tự do, giá USD đã giảm khoảng 15 đồng, mua vào còn 25.415 đồng, bán ra 25.495 đồng. Đồng bạc xanh tự do có lúc xuống đến mức 25.400 - 25.480 đồng.



Giá USD trên thị trường quốc tế tăng nhẹ, chỉ số USD-Index lên gần 0,1 điểm, ở mức 104,39 điểm. Đồng bạc xanh mạnh lên khi nhà đầu tư giảm bớt sự kỳ vọng việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất. Kể từ đầu năm đến nay, đồng USD đã tăng khoảng 3%. Giới đầu tư đang chờ đợi những thông tin quan trọng cuối tuần này để xác định rõ hơn thời điểm Fed cắt giảm lãi suất.

USD đã tăng giá so với những ngoại tệ khác. Đồng yen đã giảm hơn 7% trong năm nay, do chênh lệch lãi suất trái phiếu Mỹ và Nhật Bản ngày càng lớn, do đó việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất nhẹ vào tuần trước đã không cải thiện được tình trạng suy yếu của đồng yen Nhật. Yếu tố ngăn chặn sự sụt giảm của đồng yen là Fed giảm lãi suất. Ngoài ra, đồng euro giảm 0,07% xuống 1,0821 USD; đồng franc Thụy Sĩ giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 3.11.2023, hiện ở mức 0,9071, giảm khoảng 7% trong năm nay.