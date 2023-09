Giá USD hôm nay 28.9.2023: Tăng vọt lên mức cao

Ngày 28.9, Ngân hàng Nhà nước giữ tỷ giá đứng yên ở mức 24.088 đồng/USD. So với đầu tháng 9, tỷ giá trung tâm tăng 111 đồng, tương ứng mức tăng hơn 0,46%. Các ngân hàng thương mại tăng nhẹ giá USD thêm 10 đồng, Eximbank mua vào lên 24.150 - 24.230 đồng, bán ra 24.550 đồng; Vietcombank mua vào 24.190 - 24.220 đồng, bán ra 24.560 đồng… So với đầu tháng 9, các ngân hàng thương mại tăng giá USD 250 đồng, tương ứng mức tăng hơn 1%. Đây là tháng có mức tăng mạnh nhất kể từ đầu năm đến nay. So với đầu năm, giá USD tăng 850 đồng, tương ứng mức tăng 3,58%.



Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất USD giao dịch giữa các nhà băng duy trì trên mức 5% ở các kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn qua đêm lên 5,07%/năm (trong khi lãi suất tiền đồng là 0,2%/năm), 1 tuần là 5,14%/năm (lãi suất tiền đồng là 0,41%/năm), 2 tuần ở mức 5,23%/năm (lãi suất tiền đồng chỉ 0,55%/năm)… Ở kỳ hạn dài 9 tháng và 1 năm, lãi suất USD thấp hơn tiền đồng từ 0,3 - 0,6%, ở mức 5,76 - 5,81%/năm.

Giá USD quốc tế tăng mạnh, chỉ số USD-Index thêm 0,5 điểm, lên 106,6 điểm. Đây là mức cao nhất trong vòng 10 tháng qua. Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng lên mức cao nhất trong vòng 16 năm khi ở mức 4,587%.

Giá USD được hỗ trợ tăng mạnh trước quan điểm "diều hâu" của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) về việc tăng lãi suất. Ông Jamie Dimon - Giám đốc điều hành của JP Morgan cho rằng thị trường cần chuẩn bị cho lãi suất ở mức 7% trong những tháng tới. Trong khi đó, lãi suất USD hiện đang ở mức 5,25% và 5,5%. Trường hợp lãi suất còn tiếp tục tăng cao, giá USD sẽ còn được hỗ trợ tăng giá thêm trong thời gian tới.

Thị trường chứng khoán tăng giảm trái chiều. Chỉ số Dow Jones mất 68,61 điểm (tương đương 0,20%) còn 33.550,27 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng nhẹ 0,02% lên 4.274,51 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite cộng 0,22% lên 13.092,85 điểm.