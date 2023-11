Giá USD hôm nay 29.11.2023: Kéo nhau lao dốc

Sáng 29.11, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.913 đồng, giảm 17 đồng so với hôm qua. Tương tự, giá USD tại các ngân hàng thương mại giảm mạnh. Chẳng hạn, ngân hàng Eximbank giảm 50 đồng, đưa giá mua xuống 23.980 và bán ra xuống 24.380 đồng; Vietcombank giảm 30 đồng so với hôm qua, mua vào xuống 24.030 đồng và bán ra 24.400 đồng…

Đồng thời, giá USD tự do giảm 20 đồng so với hôm qua khi mua vào 24.550 đồng và bán ra 24.650 đồng. Giá USD tự do đang cao hơn các ngân hàng từ 250 - 270 đồng.

Giá USD sáng 29.11 đồng loạt lao dốc NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới vẫn tiếp tục lao dốc. Chỉ số USD-Index xuống còn 102,57 điểm, giảm 0,55 điểm so với hôm qua và chạm mức thấp nhất trong hơn 4 tháng qua. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm mất gần 6 điểm cơ bản, xuống còn 4.33%.

Số liệu được công bố hôm qua cho thấy niềm tin tiêu dùng của Mỹ đã cải thiện trong tháng 11, thậm chí khi hầu hết đều dự báo sẽ có suy thoái. Chỉ số niềm tin tiêu dùng của Conference Board tăng lên mức 102, cao hơn so với mức 99,1 trong tháng 10.

Trong báo cáo triển vọng năm 2024 vừa công bố, ngân hàng Bank of America dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ bắt đầu giảm lãi suất từ giữa năm tới khi lạm phát hạ nhiệt và kinh tế Mỹ sẽ giảm tốc nhưng không suy thoái. Ngân hàng này dự báo kinh tế Mỹ sẽ hạ cánh mềm, tức kéo giảm được lạm phát nhưng cũng tránh được suy thoái trầm trọng. Ông Michael Gapen, Trưởng bộ phận kinh tế Mỹ của Bank of America, kỳ vọng đợt giảm lãi suất đầu tiên của Fed sẽ diễn ra vào tháng 6.2024 và nhịp độ giảm từng đợt chỉ 25 điểm cơ bản. Tuy vậy, ngân hàng này lưu ý vẫn còn có “sự không chắc chắn về chính sách” khi các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đến gần và chúng có thể gây tác động tới lãi suất tùy thuộc vào cách tiếp cận kinh tế của từng ứng viên”.

Trước đó, các chuyên gia kinh tế tại UBS dự báo Fed sẽ bắt đầu giảm lãi suất vào tháng 3.2024. Theo dữ liệu từ CME Group, các nhà giao dịch đặt cược có 52% xác suất Fed sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 5.2024 và dự báo có 4 đợt hạ lãi suất trong năm 2024...