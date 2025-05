Giá USD hôm nay 29.5.2025: Ngân hàng tiếp tục tăng

Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 15 đồng, lên 24.962 đồng/USD. Các ngân hàng tăng mạnh giá USD 30 đồng, Vietcombank mua vào lên 25.780 - 25.810 đồng, bán ra 26.170 đồng; ACB mua vào 25.770 - 25.800 đồng, bán ra 26.150 đồng… Đây là ngày thứ 4 liên tiếp trong tuần, ngân hàng thương mại tăng giá USD tổng cộng 80 đồng.

Giá USD tăng ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường liên ngân hàng, doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần (từ ngày 19 - 23.5) đạt khoảng 530.250 tỉ đồng, bình quân 106.050 tỉ đồng/ngày, giảm 10.542 tỉ đồng/ngày so với tuần trước đó. Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt 73% và 22%. Lãi suất USD bình quân các kỳ hạn có xu hướng biến động nhẹ so với tuần trước. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm và 1 tháng đều không đổi so với tuần trước và lần lượt giữ ở 4,29%/năm và 4,39%/năm. Lãi suất bình quân kỳ hạn 1 tuần giảm nhẹ 0,01%/năm, xuống 4,30%/năm.

Giá đồng bạc xanh trên thị trường thế giới tăng trở lại, chỉ số USD-Index tăng thêm 0,35 điểm, lên 99,88 điểm. Đồng USD đã tăng giá trong phiên giao dịch vừa qua do tâm lý lạc quan rằng các thỏa thuận thương mại sẽ làm sáng tỏ triển vọng kinh tế của Mỹ. Niềm tin của thị trường đối với nền kinh tế Mỹ đã được cải thiện, giảm sau khi Tổng thống Donald Trump hoãn kế hoạch áp thuế 50% đối với hàng nhập khẩu của Liên minh châu Âu (EU) vào cuối tuần trước và sau một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc vào đầu tháng này để giảm mức thuế đối ứng.

Dữ liệu tích cực về niềm tin của người tiêu dùng được công bố đầu tuần đã củng cố quan điểm rằng nền kinh tế Mỹ vẫn vững chắc và cho đến khi có những dấu hiệu rõ ràng về sự suy yếu, Fed dự kiến sẽ ưu tiên các mối quan ngại về lạm phát trong quá trình ra quyết định chính sách tiền tệ của mình.