Giá USD hôm nay 30.1.2022: Trong nước lao dốc suốt tuần

Sáng 30.1, giá USD tại Vietcombank chốt trước kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần 2022 ở mức mua vào 22.470 đồng/USD và bán ra 22.780 đồng/USD, tăng 20 đồng so với cuối tuần qua. Tương tự, ngân hàng Eximbank mua vào 22.490 đồng/USD và bán ra là 22.760 đồng/USD, đứng yên ở chiều mua vào nhưng tăng thêm 40 đồng ở chiều bán ra sau một tuần. Còn trên thị trường tự do, giá USD mua vào là 23.490 đồng/USD và bán ra 23.560 đồng/USD, tăng 40 đồng ở chiều mua vào và tăng 70 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần qua...

Giá euro trong tuần tiếp tục đi xuống. Ví dụ ngân hàng Vietcombank mua vào là 24.490 đồng/euro và bán ra 26.003 đồng/euro, giảm 475 đồng ở chiều mua vào và giảm 361 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần trước; Eximbank mua vào 24.827 đồng/euro và bán ra 25.486 đồng/euro, giảm 508 đồng ở chiều mua vào và giảm 384 đồng ở chiều bán ra. Còn giá euro trên thị trường tự do giảm 170 đồng sau một tuần, đưa giá mua vào xuống 26.000 đồng/euro và bán ra là 26.200 đồng/euro...





Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index cuối tuần đứng ở mức 97,23 điểm, tăng 1,58 điểm so với cuối tuần qua. Tuần này, đồng bạc xanh đã bật tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 7.2020 sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tuyên bố có thể tăng lãi suất nhanh hơn và mạnh hơn trong những tháng tới. Còn đồng euro giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 6.2020 so với đồng USD. Đồng bạc xanh cũng đạt mức cao nhất trong hơn một năm so với đồng đô la New Zealand và leo lên mức cao nhất trong 7 tuần so với đồng đô la Úc...

Theo nhà phân tích Eren Sengezer từ FxStreet, cặp EUR/USD có thể tiếp tục hướng tới mức thấp nhất trong vòng 18 tháng qua. Với việc đồng bạc xanh tiếp tục vượt trội so với các đối thủ của nó, cặp tiền này đã tiếp tục đà đi xuống. Những phát biểu của các quan chức từ Fed đã thúc đẩy lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ gia tăng đồng thời đồng đô la cũng được tăng cường sức mạnh. Vì vậy khả năng USD vẫn sẽ còn tiếp tục duy trì ở đỉnh cao...