Giá USD hôm nay 25.1.2022: Đô la tự do tiếp tục sụt giảm

Sáng 25.1, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.068 đồng, tăng 6 đồng so với hôm qua. Tương tự, giá USD tại nhiều ngân hàng thương mại cũng tăng trở lại. Chẳng hạn Vietcombank tăng 50 đồng so với hôm qua, đưa giá mua vào lên 22.500 đồng/USD và bán ra 22.810 đồng/USD; Eximbank tăng 40 đồng, giá mua vào 22.560 đồng/USD và bán ra 22.760 đồng/USD… Ngược lại trên thị trường tự do, giá USD giảm 10 đồng so với hôm qua, xuống còn mua vào 23.420 đồng/USD và bán ra 23.480 đồng/USD.

Đồng bạc xanh trên thị trường thế giới tiếp tục đi lên. Đầu ngày, chỉ số USD-Index đạt mức 95,92 điểm, tăng 0,24 điểm so với hôm qua và đạt mức đỉnh trong vòng 2 tuần qua. Theo nhiều nhà phân tích, giá USD đang được hỗ trợ bởi căng thẳng giữa Nga và phương Tây về Ukraine và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ có lập trường cứng rắn hơn trong chính sách tài chính tiền tệ.





Căng thẳng tại biên giới Ukraine đã gia tăng gần đây, trong đó NATO cho biết đang đặt các lực lượng trong tình trạng sẵn sàng và đưa nhiều tàu và máy bay chiến đấu đến Đông Âu - động thái mà Nga tố cáo là sự leo thang căng thẳng.

Ông Marc Chandler, Giám đốc chiến lược thị trường tại Bannockburn, nhận định trên Reuters rằng tình hình tại Nga và Ukraine là nguyên nhân dẫn đến sự lao dốc của thị trường chứng khoán vừa qua. Tình trạng bất ổn đã thúc đẩy các loại tiền tệ an toàn trong đó có đồng bạc xanh. Còn chiến lược gia Francesco Pesole của ING Bank cũng cho biết các thị trường đang đánh giá rủi ro gia tăng với tình hình căng thẳng giữa Nga và Ukraine. Bên cạnh đó, hầu hết các thị trường kỳ vọng Fed sẽ nâng 0,25% lãi suất trong đợt đầu tiên vào tháng 3 và 3 lần nữa lên 1% vào cuối năm. Tuy nhiên, ông Pesole nhận xét sự phục hồi của đồng USD có thể chững lại nếu Fed đưa ra tín hiệu ưu tiên việc giảm bảng cân đối kế toán như một biện pháp để thắt chặt chính sách thay vì tăng lãi suất...