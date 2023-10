Giá USD hôm nay 30.10.2023: Đồng loạt giảm 40 đồng sáng đầu tuần

Sáng 30.10, giá USD tại các ngân hàng thương mại đồng loạt đi xuống. Chẳng hạn, Eximbank giảm 40 đồng ở chiều mua, xuống 24.340 đồng và giảm 30 đồng ở chiều bán ra, xuống 24.730 đồng. Vietcombank giảm 40 đồng, đưa giá mua xuống 24.360 đồng và bán ra còn 24.730 đồng...

Tương tự, giá USD tự do ở hai chiều mua và bán lần lượt là 24.570 đồng và bán ra 24.600 đồng, giảm 25 - 30 đồng so với cuối tuần qua.

Tỷ giá VND/USD đã tăng mạnh trong thời gian qua. Giá bán USD tại Vietcombank đã tăng 4,2% so với đầu năm. Hiện tỷ giá VND/USD chỉ còn cách đỉnh 24.888 đồng của năm 2022. Mặc dù cung cầu ngoại tệ không có nhiều áp lực và biến động trên thị trường không có sự đột biến. Theo SSI Research, trạng thái ngoại tệ trên hệ thống không quá bất lợi và tỷ giá USD/VND hiện vẫn nằm mức biến động cho phép.

Giá USD sáng 30.10 trong nước sụt giảm NGỌC THẮNG

Giá USD quốc tế tăng nhẹ sáng đầu tuần. Chỉ số USD-Index tăng 0,07 điểm, lên 106,62 điểm. Đồng USD vẫn neo cao sau khi dữ liệu công bố cuối tuần qua cho thấy chi tiêu tiêu dùng của Mỹ tăng nhiều hơn dự kiến trong tháng 9. Theo đó, GDP của Mỹ quý 3/2023 tăng trưởng 4,9%, cao hơn dự báo 4,7% của các chuyên gia kinh tế và cũng cao hơn nhiều so với mức 2,1% của quý 2/2023. Đây là mức tăng trưởng mạnh nhất kể từ quý 4/2021.

Nền kinh tế Mỹ tăng trưởng nhanh hơn dự báo trong quý 3/2023, nhờ người dân mạnh tay chi tiêu bất chấp lãi suất ngày càng tăng và lạm phát cao. Cụ thể, chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân lõi (PCE lõi) - thước đo lạm phát yêu thích của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) - trong tháng 9 tăng 0,3% so với tháng trước, khớp với dự báo của các chuyên gia và cao hơn mức 0,1% của tháng 8. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ, PCE lõi tăng 3,7%, thấp hơn 0,1 điểm phần trăm so với tháng 8.2023.

Trong tuần này, nhà đầu tư đang chờ cuộc họp chính sách của Fed và Ngân hàng Nhật Bản. Nhiều nhà đầu tư cho rằng lạm phát hạ nhiệt có thể sẽ khiến Fed tạm dừng tăng lãi suất trong những tháng tới, ngay cả khi áp lực giá cơ bản dai dẳng trong bối cảnh chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ khiến cơ hội tăng lãi suất vào cuối năm nay vẫn có thể xảy ra.