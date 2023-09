Giá USD hôm nay 30.9.2023: Đột ngột giảm mạnh

Các ngân hàng thương mại giảm mạnh giá USD 90 đồng trong ngày giao dịch cuối tháng 9. Tại Eximbank, giá mua USD còn 24.060 - 24.140 đồng, chiều bán ra còn 24.460 đồng. Vietcombank mua USD 24.090 - 23.120 đồng, bán ra 24.460 đồng… Dù vậy, so với đầu tháng 9, giá đồng bạc xanh tại các nhà băng vẫn tăng 220 đồng/USD, tương ứng mức tăng gần 1%.



Kết thúc tháng 9, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng 112 đồng/USD, tương ứng mức tăng 0,46%, đây là mức tăng giá cao so với các tháng qua. Tỷ giá trung tâm đã tăng 483 đồng trong 9 tháng đầu năm, tương ứng mức tăng 2,04%.

Giá USD giảm vào cuối tháng 9 NGỌC THẮNG

Ngân hàng Nhà nước vẫn tiếp tục hút tiền đồng trong thị trường mở, điều này được đánh giá nhằm hạn chế áp lực tăng tỷ giá khi dòng tiền rẻ đổ vào. Nhà điều hành đã thực hiện hút thêm 3.800 tỉ đồng vào phiên giao dịch ngày 29.9, nâng tổng lượng tiền hút về trong 7 phiên liên tiếp gần đây lên 93.800 tỉ đồng. Mặc dù khối lượng hút về lần này thấp hơn những lần trước đó từ 6.200 - 16.200 tỉ đồng nhưng lãi suất cao hơn, lên 1%/năm. 4 thành viên tham gia trúng thầu khối lượng trên.

Giá USD trên thị trường quốc tế tăng sau khi sụt giảm. Chỉ số USD-Index từ mức 106,2 điểm xuống 105,8 điểm trước khi lên lại mức 106,17 điểm. Mỹ công bố chỉ số tiêu dùng cá nhân PCE tháng 8 tăng. PCE lõi (loại bỏ giá năng lượng và thực phẩm biến động) nhích 0,1% trong tháng 8 và tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước. Mức này thấp hơn so với dự báo tăng 0,2% trên cơ sở tháng và phù hợp với dự báo tăng 3,9% so cùng kỳ năm từ các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones. Dữ liệu cho thấy chi tiêu tiêu dùng của Mỹ tăng trong tháng 8, nhưng lạm phát cơ bản đã ổn định, với mức giá tăng hàng năm, không bao gồm lương thực, thực phẩm và năng lượng, giảm xuống dưới 4%.

Giá USD tăng lên mức cao nhất trong vòng 11 tuần qua khi thị trường kỳ vọng nền kinh tế mạnh trước bối cảnh lãi suất và giá dầu cao. Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vẫn muốn tăng lãi suất trong thời gian tới.