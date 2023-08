Giá USD hôm nay 31.8.2023: Đô la Mỹ tăng 450 đồng trong tháng 8

Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm nhẹ 1 đồng, xuống còn 23.977 đồng. Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua USD với giá 23.400 đồng nhưng bán ra 25.126 đồng. Các ngân hàng giảm giá USD 5 - 20 đồng, Vietcombank mua vào 23.930 - 23.960 đồng, bán ra 24.300 đồng; Eximbank mua vào còn 23.900 - 23.980 đồng, bán ra 24.290 đồng… Như vậy, trong tháng 8, giá đồng bạc xanh đã tăng 450 đồng, tương ứng mức tăng 1,9%. Giá bán USD tự do thấp hơn ngân hàng 100 đồng, ở mức 24.195 đồng, trong khi mua vào cao hơn khoảng 140 đồng, ở mức 24.145 đồng.

Giá USD tăng 1,9% trong tháng 8 NGỌC THẮNG

Giá USD ngày 31.8 giảm sâu, chỉ số USD-Idex giảm 0,5 điểm, xuống còn 103,06 điểm. Mỹ công bố một số thông tin kinh tế yếu hơn so với kỳ vọng. Báo cáo việc làm quốc gia của ADP ngày hôm qua 30.8 cho thấy, bảng lương tư nhân đã tăng 177.000 việc làm so với tháng trước. Trước đó, các nhà kinh tế dự báo việc làm tư nhân sẽ tăng thêm 195.000. GDP quý 2 của Mỹ cho thấy mức tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước, so với ước tính đầu tiên là tăng 2,4% và thấp hơn kỳ vọng của thị trường. Chỉ số giá PCE được theo dõi chặt chẽ trong quý 2 đã tăng 2,5% so với ước tính đầu tiên là tăng 2,6%.

Thị trường đang chờ đợi báo cáo việc làm của Mỹ công bố vào cuối tuần này để nắm rõ hơn về tình trạng thắt chặt chính sách tiền tệ, lãi suất. Công cụ FedWatch CME cho thấy có tới 89% khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất vào tháng tới và 46% xác suất sẽ tăng lãi suất vào tháng 11. Các dữ liệu khác cho thấy trong quý 2, nền kinh tế Mỹ tăng trưởng với tốc độ chậm hơn so với dự đoán, khi các doanh nghiệp thanh lý hàng tồn kho.

Tâm lý nhà giao dịch và nhà đầu tư đã được cải thiện khi Trung Quốc tiếp tục thực hiện các biện pháp kích thích nền kinh tế niêm yết. Các báo cáo cho biết các ngân hàng lớn nhất Trung Quốc đang chuẩn bị cắt giảm lãi suất đối với các khoản thế chấp hiện có để hỗ trợ chi tiêu của người tiêu dùng và lĩnh vực bất động sản.