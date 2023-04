Giá USD hôm nay 3.4.2023: Đô la tự do lao dốc xuống dưới 23.500 đồng

Sáng 3.4, giá USD tại các ngân hàng thương mại đồng loạt đi ngang. Chẳng hạn, Eximbank tiếp tục mua vào 23.220 đồng, bán ra 23.610 đồng; Vietcombank giữ nguyên giá mua 23.260 đồng và bán ra 23.630 đồng… Riêng giá euro tiếp tục tăng như Eximbank cộng thêm từ 180 - 196 đồng sau một tuần, đưa giá mua lên 25.158 đồng, bán ra 25.854 đồng.

Giá USD tự do giảm 50 - 60 đồng so với cuối tuần qua, đưa giá mua xuống 23.380 đồng, bán ra 23.480 đồng. Như vậy, giá USD tự do hiện thấp hơn khoảng 150 đồng so với các ngân hàng thương mại.

Giá USD tự do đi xuống NGỌC THẮNG

Theo báo cáo mới nhất của ngân hàng UOB, bất chấp việc Ngân hàng Nhà nước đột ngột cắt giảm lãi suất điều hành, sự phục hồi mạnh mẽ của xuất khẩu và sản xuất công nghiệp cùng với lạm phát giảm có thể sẽ giữ ổn định cho VND.

Một số nhà phân tích cũng dự báo việc giảm lãi suất là xu hướng chung của thế giới trong thời gian tới. Điều đó đồng nghĩa với việc đồng bạc xanh sẽ không mạnh lên như trong năm 2022 khiến áp lực lên tỷ giá ngoại tệ của Việt Nam tiếp tục giảm. Nhiều dự báo cho thấy, tỷ giá USD/VND trong quý 2/2023 cũng chỉ dao động ở mức 23.600 - 23.800 đồng.



Giá USD quốc tế sáng đầu tuần tăng nhẹ khi chỉ số USD-Index lên 102,82 điểm, cộng thêm 0,23 điểm so với cuối tuần qua. Đồng USD vẫn đứng ở mức thấp so với nhiều đồng tiền khác sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) bày tỏ quan điểm sẽ giảm tốc lộ trình tăng lãi suất. Đồng thời, Fed cho biết cũng luôn lắng nghe phản ứng của thị trường tài chính để có điều chỉnh chính sách phù hợp với các diễn biến mới phát sinh.

Tính từ đầu năm 2022 đến nay, Fed đã có 8 đợt tăng mạnh lãi suất liên tiếp. Trong khi viễn cảnh kéo lạm phát về ngưỡng mục tiêu 2% của cơ quan này vẫn còn xa vời, thì các chuyên gia tài chính cho rằng hệ lụy từ chính sách tiền tệ thắt chặt quá mức đã phơi bày rõ qua đợt chao đảo vừa qua của ngành ngân hàng Mỹ...