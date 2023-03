Giá USD hôm nay 31.3.2023: Giảm 130 đồng so với đầu năm

Sáng 31.3, các ngân hàng thương mại giảm giá USD 10 đồng, Eximbank mua vào còn 23.240 đồng/USD, bán ra 23.620 đồng; Vietcombank mua vào 23.270 đồng, bán ra 23.640 đồng… So với đầu năm, giá USD tại các ngân hàng thương mại đã giảm 120 - 130 đồng, tương ứng giảm hơn 0,5%.

Giá USD sáng 31.3 tiếp tục đà giảm NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường quốc tế vẫn tiếp tục đi xuống khi chỉ số USD-Index còn 102,26 điểm, giảm 0,5 điểm so với hôm qua. Số liệu do Cục Thống kê lao động Mỹ công bố hôm qua cho thấy số người xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần qua (kết thúc 25.3) đạt 198.000, tăng 7.000 người so với tuần trước đó và cao hơn mức 195.000 mà các nhà kinh tế của Dow Jones dự báo.

CNBC cho rằng, việc số người xin trợ cấp thất nghiệp tăng lên sẽ giúp nhà đầu tư thêm hy vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất để tránh gây tổn hại quá lớn tới thị trường lao động.

Thị trường tài chính toàn cầu đã bị xáo trộn trong những tuần gần đây khi các nhà đầu tư chùn bước trước sự sụp đổ của 2 ngân hàng Mỹ và việc giải cứu Credit Suisse tại Thụy Sĩ. Từ đó đồng USD đã chịu áp lực liên tục đi xuống. Tuy nhiên, những lo lắng đã giảm bớt trong tuần này khi các nhà đầu tư được an ủi từ thỏa thuận của First Citizens BancShares mua tất cả các khoản tiền gửi và khoản vay của Silicon Valley Bank...

Nhiều nhà đầu tư đang dự báo lãi suất và lạm phát tại Mỹ sẽ cùng đi xuống thấp nhưng không gây ảnh hưởng nhiều đến doanh nghiệp. Theo thống kê của Tổ chức Bảo hiểm tiền gửi liên bang Mỹ (FDIC) dựa trên báo cáo từ 4.706 ngân hàng và quỹ tiết kiệm (gọi chung là ngân hàng), tổng giá trị cho vay và thuê tài chính cuối năm 2022 đạt 12.229 tỉ USD, tăng 8,7% so với một năm trước đó. Tại ngày cuối năm 2022, các ngân hàng đang phải trích lập dự phòng nợ xấu 195,3 tỉ USD, cao nhất kể từ cuối quý 1/2021.