Giá USD hôm nay 29.3.2023: Đồng loạt giảm

Sáng 29.3, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.603 đồng, giảm 2 đồng so với hôm qua. Giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt đi lùi như Eximbank giảm 20 đồng, đưa giá mua xuống 23.260 đồng, bán ra 23.640 đồng; Vietcombank giảm 20 đồng, mua vào còn 23.290 đồng, bán ra 23.660 đồng… Trong khi đó, USD tự do vẫn duy trì giá mua 23.450 đồng, bán ra 23.550 đồng.

Giá USD sáng 29.3 tiếp tục đi lùi NGỌC THẮNG

Tại báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu quý 2/2023 (trong đó có đánh giá triển vọng kinh tế Việt Nam) được công bố ngày 28.3, Ngân hàng UOB đánh giá đồng tiền Việt Nam (VND) là một trong những đồng tiền ổn định nhất ở châu Á. Báo cáo của UOB chỉ ra khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cân bằng giữa việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo bình ổn giá, nhiều khả năng sẽ thiên về chính sách nới lỏng hơn trong giai đoạn sắp tới.

Giá USD hôm nay trên thị trường quốc tế vẫn đi lùi, chỉ số USD-Index đầu ngày xuống 102,45 điểm, giảm 0,17 điểm so với hôm qua. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Mỹ gia tăng. Cụ thể, lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm nhảy vọt vượt mốc 4%.

Những lo ngại về cuộc khủng hoảng các ngân hàng khu vực của Mỹ đã được xoa dịu phần nào nhờ những nỗ lực của các nhà hoạch định chính sách. Tuy nhiên, nỗi lo của nhà đầu tư vẫn còn đó sau phiên điều trần gây tranh cãi tại Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ vào hôm qua. 3 cơ quan quản lý hàng đầu đều cho biết ủng hộ các quy định nghiêm ngặt hơn đối với các ngân hàng có tài sản hơn 100 tỉ USD.

Đồng bạc xanh liên tục đi xuống trong thời gian gần đây, nhất là sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) bày tỏ chu kỳ tăng lãi suất sắp ngừng lại. Thậm chí theo dự báo của các nhà kinh tế tại Scotiabank, đồng USD có thể giảm thêm 2 - 3% (và có thể lên tới 5%) so với mức hiện tại trong vài tháng tới...