Giá USD hôm nay 20.3.2023: Đô la tự do tăng ngược chiều

Sáng 20.3, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố 23.619 đồng, giảm 1 đồng so với cuối tuần qua. Tại các ngân hàng thương mại, giá USD vẫn ở mức thấp. Cụ thể, Eximbank mua 23.360 đồng/USD, bán ra 23.740 đồng như cuối tuần qua; ngân hàng Vietcombank duy trì giá mua 23.380 đồng, bán ra 23.750 đồng… Ngược lại, giá USD tự do tăng trở lại 50 - 60 đồng, đưa giá mua lên 23.600 đồng và bán ra lên 23.720 đồng.

Giá USD hôm nay trên thị trường quốc tế tiếp tục đi xuống. Chỉ số USD-Index đạt 103,76 điểm, giảm 0,08 điểm so với cuối tuần qua.

Giá USD sáng 20.3 đứng ở mức thấp NGỌC THẮNG

Đồng bạc xanh đi xuống khi thị trường cho rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát, sau khi chính quyền Mỹ vào cuộc để giải quyết hậu quả sau sự sụp đổ của 2 ngân hàng. Thị trường đang chờ đợi cuộc họp của Fed diễn ra trong 2 ngày 21 - 22.3 để đưa ra chính sách về lãi suất. Hiện, các nhà đầu tư dự đoán có 60% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào cuộc họp chính sách này.

Goldman Sachs - một trong số các ngân hàng lớn - cho biết họ không còn kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất vào cuối cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày tới đây.

Trong khi đó tại châu Âu, ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ - UBS - đã tiến tới thỏa thuận mua lại Credit Suisse với tổng giá trị 3 tỉ franc Thụy Sĩ - CHF (tương đương 3,25 tỉ USD).Thỏa thuận này được các cơ quan điều hành Thụy Sĩ thúc đẩy nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng ngân hàng. Bên cạnh đó, Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ cam kết cho vay tới 100 tỉ CHF (108 tỉ USD) để hỗ trợ thanh khoản. Đồng thời, chính phủ Thụy Sĩ cũng cam kết bù đắp các khoản lỗ tới 9 tỉ CHF từ một số tài sản nhất định "nhằm giảm thiểu rủi ro cho UBS". Thương vụ UBS thâu tóm Credit Suisse là giải pháp đảm bảo ổn định tài chính và bảo vệ nền kinh tế Thụy Sĩ trong tình huống đặc biệt này, theo tuyên bố của Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ...