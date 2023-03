Giá USD hôm nay 19.3.2023: Đà giảm chưa kết thúc

Cụ thể, Eximbank mua vào còn 23.360 đồng/USD và bán ra 23.740 đồng, giảm 100 đồng so với cuối tuần trước. Tương tự, ngân hàng Vietcombank giảm 90 đồng, đưa giá mua xuống 23.380 đồng và bán ra xuống 23.750 đồng… Giá USD tự do cũng giảm khoảng 160 đồng so với cuối tuần trước khi còn mua vào 23.550 đồng, bán ra 23.620 đồng.

Riêng giá euro tại Eximbank tăng từ 34 - 37 đồng sau một tuần, mua vào lên 24.751 đồng trong khi chiều bán ra lên 25.423 đồng.

Giá USD ghi nhận sụt giảm suốt tuần NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường quốc tế tiếp tục đi xuống. Chỉ số USD-Index hiện đứng ở mức 103,84 điểm, giảm 0,76 điểm so với cuối tuần trước. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,5% lên 1,0673. Theo Investing, đồng bạc xanh đã giảm giá, nhường đà tăng cho đồng euro khi ngân hàng Credit Suisse tại Thụy Sĩ có các động thái củng cố lại tình hình tài chính của mình.

Ngày 16.3, Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ đã đồng ý cho Credit Suisse - ngân hàng lớn thứ hai của Thụy Sĩ - vay khẩn cấp gần 54 tỉ USD để hỗ trợ thanh khoản nhưng giá cổ phiếu nhà băng này vẫn sụt giảm 8% trong phiên 17.3. Tin tức trên đã xoa dịu một số lo ngại về sự sụp đổ ngay lập tức trong lĩnh vực vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi các vụ ngân hàng phá sản gần đây của Mỹ.

Theo CNN, khoản vay này có thể giúp Credit Suisse thêm thời gian để khôi phục lòng tin của nhà đầu tư và tiếp tục các kế hoạch tái cấu trúc. Tuy nhiên, bấy nhiêu là chưa đủ để nhà băng lớn thứ hai Thụy Sĩ thoát khỏi một loạt khó khăn đang bao trùm.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng vừa tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản, nâng lãi suất lên mức 3%. Đây cũng là nguyên nhân giúp đồng euro đi lên.

Nhiều dự báo cho rằng, trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại về sức khỏe của các nhà băng tại Mỹ cũng như khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất thấp hơn dự kiến sẽ khiến đồng USD vẫn còn ở mức thấp.