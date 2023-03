Giá USD hôm nay 28.3.2023: Thị trường tự do thua xa ngân hàng

Sáng 28.3, giá USD tại các ngân hàng thương mại biến động trái chiều. Eximbank giảm 10 đồng, đưa giá mua xuống 23.280 đồng, bán ra 23.660 đồng. Trong khi đó, ngân hàng Vietcombank vẫn giữ nguyên giá mua 23.310 đồng, bán ra 23.680 đồng…

Giá USD tự do cũng đứng yên khi vẫn mua vào 23.450 đồng, bán ra 23.550 đồng. Hiện giá USD tự do thấp hơn ngân hàng 130 đồng.

Giá USD tự do đang thấp xa ngân hàng ĐÀO NGỌC THẠCH

Giá USD hôm nay trên thị trường quốc tế vẫn giảm, chỉ số USD-Index đầu ngày còn 102,62 điểm, trừ 0,43 điểm so với hôm qua. Đồng USD vẫn dao động trong một phạm vi hẹp so với hầu hết các loại tiền tệ chính do các nhà đầu tư tỏ ra do dự trước hậu quả từ sự sụp đổ gần đây của hai nhà băng Mỹ và việc giải cứu Credit Suisse tại Thụy Sĩ.

Ngược lại, thị trường chứng khoán Mỹ lại có phiên đi lên mạnh mẽ. Chốt phiên 27.3 (rạng sáng 28.3 giờ Việt Nam), chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng gần 195 điểm, tương đương 0,6% lên 32.432,06 điểm. Tương tự, S&P 500 tăng 0,16% lên 3.977,52 điểm. Riêng chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite ngược chiều giảm 0,47% xuống 11.768,84 điểm.

Điều này nhờ cổ phiếu các ngân hàng khu vực tại Mỹ tăng trên diện rộng. Chứng chỉ quỹ SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) có lúc đi lên hơn 3% và cuối phiên còn tăng 0,9%. Cổ phiếu First Republic Bank tăng 11,8%, PacWest thêm 3,4%...

Hãng tin Bloomberg cho biết các nhà chức trách Mỹ đang xem xét mở rộng chương trình cho vay khẩn cấp mà Fed lập ra cho các ngân hàng kể từ ngày 13.3 mới đây. Việc tăng cường hỗ trợ thanh khoản này có thể sẽ cho First Republic Bank thêm thời gian để củng cố tình hình tài chính của mình. Tuần trước, cổ phiếu First Republic lao dốc 46,3% khi nhiều nhà đầu tư lo ngại việc 11 ngân hàng góp 30 tỉ USD tiền gửi vào First Republic là không đủ để ngăn làn sóng người rút tiền hàng loạt tại nhà băng này.

Ông Brian Levitt, Chiến lược gia thị trường toàn cầu tại Invesco, cho rằng tâm lý thị trường đang cải thiện khi các nhà hoạch định chính sách thực hiện các biện pháp nhằm giải quyết những thách thức gần đây. Sự mở rộng của chương trình thanh khoản mà Fed lập ra đã xoa dịu đáng kể những lo ngại về nguy cơ xảy ra nhiều vụ rút tiền hàng loạt..