Giá USD hôm nay 21.3.2023: Tự do xuống thấp hơn ngân hàng

Sáng 21.3, giá USD tại các ngân hàng thương mại, giá USD không thay đổi như Eximbank tiếp tục mua 23.360 đồng/USD, bán ra 23.740 đồng; ngân hàng Vietcombank giữ nguyên giá mua 23.380 đồng, bán ra 23.750 đồng…

Riêng giá USD tự do giảm 20 - 40 đồng so với hôm qua, đưa giá mua xuống 23.580 đồng và bán ra 23.680 đồng. Như vậy, giá USD tự do bán ra thấp hơn ngân hàng khoảng 70 đồng.

Giá USD tự do duy trì mức thấp hơn ngân hàng NGỌC THẮNG

Giá USD hôm nay trên thị trường quốc tế tiếp tục đi xuống. Chỉ số USD-Index đạt 103,32 điểm, giảm 0,44 điểm so với hôm qua. Giá USD liên tục xuống thấp trong bối cảnh thị trường tài chính ngân hàng nhiều nơi bất ổn, đặc biệt tại Mỹ. Hiện các nhà giao dịch cũng thận trọng trước cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu diễn ra từ ngày mai (22.3).

Tính đến nay theo công cụ FedWatch của CME Group, có khoảng 73% dự báo khả năng Fed sẽ nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, khoảng 27% còn lại dự báo Fed sẽ không nâng lãi suất. Điều này cho thấy, Chủ tịch Fed Jerome Powell có thể bắt đầu nới lỏng chiến dịch thắt chặt tiền tệ trước sự lan rộng khủng hoảng tài chính mới xuất hiện.

Sự lo lắng cũng dịu bớt giúp chứng khoán Mỹ phiên đầu tuần bật tăng cao. Đóng cửa ngày 20.3 (rạng sáng 21.3 giờ Việt Nam), cổ phiếu nhiều ngân hàng hồi phục từ mức rớt mạnh của tuần trước. Trong đó, cổ phiếu PacWest, First Citizens và Fifth Third Bancorp nằm trong số những cổ phiếu tăng mạnh nhất. Cuối phiên, các chỉ số chính tại Phố Wall đều tăng điểm như Dow Jones tăng 382,60 điểm, tương đương 1,2% lên 32.244,58 điểm; chỉ số S&P 500 cộng 0,89% lên 3.951,57 điểm và Nasdaq Composite tiến 0,39% lên 11.675,54 điểm.