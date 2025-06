Giá USD hôm nay 3.6.2025: Đô tự do lao dốc

Sáng 3.6, tỷ giá trung tâm giữa USD với VND do Ngân hàng Nhà nước công bố 24.982 đồng, tăng 12 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá USD tại Vietcombank đứng yên như hôm qua khi tiếp tục mua chuyển khoản 25.850 đồng, bán ra 26.210 đồng; BIDV cũng giữ nguyên chiều mua chuyển khoản 25.850 đồng và bán ra 26.210 đồng…

Riêng giá USD tự do lao dốc xuống còn mua vào 26.230 đồng, bán ra 26.330 đồng. So với hôm qua, giá USD tự do giảm 50 đồng.

Giá USD tự do sáng 3.6 giảm mạnh ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tiếp tục đi xuống. Chỉ số USD-Index giảm 0,47 điểm, xuống 98,75 điểm. Đồng bạc xanh giảm khi những lo ngại về thuế quan và xung đột địa chính trị thế giới tăng trở lại. Tổng thống Donald Trump dự định tăng gấp đôi thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu lên 50% bắt đầu từ ngày mai (4.6 theo giờ Mỹ). Đồng thời, Tổng thống Mỹ vào ngày 30.5 cáo buộc Trung Quốc vi phạm thỏa thuận với nước này về việc cùng nhau dỡ bỏ thuế quan và hạn chế thương mại các loại khoáng sản quan trọng.

Hôm qua, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết các cáo buộc này là "vô căn cứ" và hứa sẽ thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để bảo vệ lợi ích của mình. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nói rằng, ông Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sẽ sớm điện đàm để giải quyết vấn đề.

Phát biểu trên CNBC, ông Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, nhận định các mối đe dọa thuế quan mới nhất, bao gồm kế hoạch tăng gấp đôi thuế thép và nhôm lên 50%, cùng với các cuộc tấn công hồi cuối tuần của Ukraine vào sâu trong lãnh thổ Nga, đã làm gia tăng rủi ro địa chính trị và thúc đẩy tâm lý né tránh rủi ro. Dòng tiền lại gia tăng chảy vào tài sản an toàn như vàng nhiều hơn.

Ông Michael Brown, nhà phân tích thị trường tại Pepperstone, cũng cho rằng áp lực bán đồng USD đang lan trên diện rộng. Bất cứ khi nào những lo ngại về thuế quan gia tăng thì mọi người sẽ quay trở lại bán USD...