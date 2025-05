Giá USD hôm nay 1.6.2025: Đồng loạt tăng cùng euro

Giá USD tại các ngân hàng tăng cao trở lại. Chẳng hạn, ngân hàng Vietcombank mua chuyển khoản 25.840 đồng, bán ra 26.200 đồng, tăng 70 đồng sau một tuần; BIDV tăng 65 đồng khi mua chuyển khoản lên 25.840 đồng và bán ra 26.200 đồng… Giá USD tự do cũng tăng 30 đồng sau một tuần khi được mua vào 26.280 đồng, bán ra 26.380 đồng.

Giá euro tại các ngân hàng cũng tăng trở lại như Vietcombank mua chuyển khoản lên 29.039 đồng, bán ra lên 30.323 đồng, cao hơn cuối tuần trước từ 147 - 153 đồng. Ngược lại, đồng yen Nhật quay đầu đi xuống như ngân hàng Vietcombank mua vào còn 176,2 đồng, bán ra 185,52 đồng, giảm 0,2 đồng…

Giá USD trong các ngân hàng tăng mạnh sau một tuần ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới hồi phục trở lại. Chỉ số USD-Index đạt 99,44 điểm, tăng 0,4 điểm so với cuối tuần qua. Đồng bạc xanh đã có một tuần giao dịch biến động và tiếp tục đứng ở mức thấp. Chiều 29.5 (theo giờ Mỹ), Tòa Phúc thẩm Liên bang Mỹ có trụ sở tại Washington D.C đã ra phán quyết cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục áp thuế diện rộng đối với gần như tất cả các đối tác thương mại của nước này. Trước đó, Tòa án Thương mại quốc tế Mỹ hôm 28.5 đã quyết định chặn kế hoạch của Tổng thống Donald Trump.

Mới nhất, trong ngày 30.5 khi phát biểu tại nhà máy Irvin Works của US Steel ở West Mifflin, Pennsylvania, Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ tăng gấp đôi thuế quan nhập khẩu thép từ 25% lên 50%. Ông Donald Trump giải thích mức thuế quan mới này sẽ bảo vệ thêm ngành công nghiệp thép.

Sự bất ổn xung quanh vấn đề thuế quan đã tác động mạnh đến thị trường tài chính, thúc đẩy các nhà đầu tư tháo chạy khỏi các tài sản của Mỹ để tìm kiếm những lựa chọn thay thế, do lo ngại các chính sách thất thường của ông Donald Trump có thể khiến kinh tế Mỹ sụt giảm. Đồng bạc xanh cũng suy yếu do số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tăng hơn dự kiến vào tuần trước và tỷ lệ thất nghiệp dường như đã tăng lên trong tháng 5, cho thấy việc sa thải ngày càng tăng do thuế quan làm lu mờ triển vọng kinh tế…