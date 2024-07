Giá USD hôm nay 3.7.2024: Đô tự do giảm

Ngày 3.7, Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 5 đồng, lên 24.258 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại cũng tăng giá USD thêm 5 đồng, lên mức kịch trần. Vietcombank mua vào lên 25.220 - 25.250 đồng, bán ra 25.470 đồng; ACB mua USD với giá 25.240 - 25.270 đồng, bán ra 25.470 đồng… Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh giảm 30 đồng/USD, xuống 25.830 đồng chiều mua vào, bán ra 25.910 đồng. Như vậy, so với mức giá cao cuối tuần trước, đô la tự do đã giảm 150 đồng.



Giá USD tự do giảm sâu NGỌC THẮNG

Giá đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế giảm nhẹ, chỉ số USD-Index xuống 0,2 điểm, còn 105,6 diểm. Đồng USD giảm vào phiên giao dịch vừa qua, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đưa ra giọng điệu ôn hòa trong các bình luận của mình, cho thấy Ngân hàng Trung ương Mỹ nhiều khả năng sẽ bắt đầu chu kỳ nới lỏng lãi suất vào cuối năm nay. Trong một hội nghị chính sách tiền tệ ở Bồ Đào Nha, Chủ tịch Powell cho biết, nền kinh tế Mỹ đã đạt được tiến bộ đáng kể về lạm phát trên lộ trình giảm phát của mình.

Mỹ công bố cơ hội việc làm tháng 5 tăng 221.000, đạt mức 8,140 triệu vào tháng 5. Trong cuộc thăm dò của Reuters, các nhà kinh tế đã dự báo sẽ có 7,91 triệu cơ hội việc làm trong tháng 5. Dữ liệu trong tháng 4 đã được điều chỉnh thấp hơn ở mức 7,919 triệu việc làm.

Sau báo cáo việc làm và bình luận được cho là khá ôn hòa của ông Powell, lãi suất tương lai của Mỹ được dự báo 69% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, tăng từ khoảng 63% vào một ngày trước đó. Thị trường cũng đã dự đoán có từ 1 đến 2 lần cắt giảm lãi suất trong năm 2024.