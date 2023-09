Giá USD hôm nay 3.9.2023: Neo cao ở mức 24.300 đồng

Giá USD tại các ngân hàng thương mại ghi nhận một tuần đi lên. Cụ thể, ngân hàng Eximbank mua vào 23.720 đồng và bán ra 24.300 đồng, giảm 70 đồng ở chiều mua vào nhưng tăng 110 đồng ở chiều bán ra. Trong khi đó, Vietcombank mua vào 23.870 đồng và bán ra 24.240 đồng, tăng 110 đồng sau một tuần...

Giá euro cũng ghi nhận một tuần đi lên như Vietcombank mua vào 25.609 đồng và bán ra 27.042 đồng, tăng 418 - 441 đồng.

Giá USD tiếp tục tăng trong tuần NGỌC THẮNG

Trong báo cáo cập nhật thị trường tiền tệ mới phát hành, Công ty chứng khoán Rồng Việt cho biết tỷ giá trên thị trường liên ngân hàng tại ngày 24.8 cao hơn 1,35% so với cuối tháng trước và cao hơn 1,59% so với đầu năm, vượt ngưỡng 24.000 đồng/USD. Trong tháng qua, Ngân hàng Nhà nước cũng liên tục điều chỉnh tỷ giá trung tâm, mức điều chỉnh trong tháng qua là mạnh nhất kể từ đầu năm (+0,82% so với tháng trước). Công ty này dự báo tỷ giá USD/VND có thể kiểm định lại ngưỡng 24.500 đồng/USD trong thời gian tới trước khi giảm về mức 24.200 đồng/USD vào cuối năm 2023.

Giá USD quốc tế tăng mạnh trong tuần khi chỉ số USD-Index lại vượt mức 104 điểm. Cuối tuần, USD-Index đạt 104,255 điểm, tăng 0,11 điểm so với cuối tuần trước. Báo cáo mới nhất từ Cục Thống kê lao động Mỹ cho thấy, nước này đã tạo thêm 187.000 việc làm trong tháng 8. Đây là tốc độ tăng trưởng việc làm mạnh nhất trong mùa hè năm nay, sau khi số liệu của tháng 6 và tháng 7 được điều chỉnh giảm đáng kể.

Mặt khác, thị trường lao động đã có dấu hiệu hạ nhiệt. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức 3,8%, cao hơn nhiều so với con số 3,5% của tháng 7. Điều này được coi là tin tốt, bởi phản ánh việc tỷ lệ tham gia lực lượng lao động... Những thông tin này được cho rằng đang theo đúng hướng của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nên khả năng tăng thêm lãi suất sẽ ít diễn ra.

Bên cạnh đó, đồng euro trên thị trường quốc tế cũng tăng khi quy đổi được 1,0780 USD. Các nhà đầu tư dự báo 79% khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 9.