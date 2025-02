Giá USD hôm nay 5.2.2025: Quay đầu giảm mạnh

Sáng 5.2, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.395 đồng, tăng 35 đồng so với hôm qua. Tuy nhiên, tại các ngân hàng thương mại, giá USD tiếp tục đi xuống. Cụ thể, Vietcombank giảm 10 đồng khi còn mua chuyển khoản ở mức 25.010 đồng, bán ra 25.370 đồng. Tổng cộng chỉ sau một ngày, ngân hàng này đã giảm giá USD 110 đồng. Tương tự, BIDV cũng giảm 210 đồng so với sáng hôm qua khi còn mua chuyển khoản ở mức 24.930 đồng, bán ra 25.290 đồng... Giá USD tự do cũng giảm 30 đồng khi mua vào ở mức 25.590 đồng, bán ra 25.710 đồng.

Giá USD sáng 5.2 tại các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới giảm mạnh với chỉ số USD - Index từ mức trên 108,6 điểm đầu ngày trước đã rớt xuống còn 107,84 điểm. Đồng USD lao dốc xoay quanh những diễn biến mới về căng thẳng thương mại thế giới. Chính phủ Trung Quốc đã tuyên bố áp thuế lên tới 15% đối với than và khí đốt tự nhiên hóa lỏng nhập khẩu từ Mỹ, và tăng thuế 10% đối với dầu thô, thiết bị nông nghiệp và một số loại ô tô, có hiệu lực từ ngày 10.2. Động thái này bắt nguồn từ sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump ký cuối tuần trước, áp thuế nhập khẩu 10% với toàn bộ hàng hóa Trung Quốc từ ngày 4.2. Trong khi đó, Mỹ đồng ý tạm dừng áp thuế mạnh hơn đối với Canada và Mexico.

Hành động của các quốc gia cùng với chính sách thuế quan khiến nhà đầu tư lo lắng về việc chiến tranh thương mại sẽ lan rộng trên thế giới. Từ đó khiến một phần dòng vốn rút khỏi đồng bạc xanh và có khả năng chuyển sang tài sản trú ẩn an toàn cao hơn như vàng. Tuy nhiên, đồng USD vẫn được hỗ trợ nếu lạm phát của Mỹ gia tăng và ngân hàng trung ương nước này phải duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn...