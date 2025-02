Giá USD tăng trong tuần nghỉ Tết Ất Tỵ 2025

Giá USD thế giới ghi nhận tăng trở lại trong tuần. Chỉ số USD-Index hiện đứng ở mức 108,22 điểm, tăng 1 điểm so với cuối tuần trước. Trong khi đó, các ngân hàng thương mại vẫn đang nghỉ Tết Ất Tỵ 2025 nên giá USD không thay đổi. Cụ thể, ngân hàng Vietcombank vẫn niêm yết giá mua USD chuyển khoản ở mức 24.800 đồng, bán ra 25.300 đồng như trước khi nghỉ tết…

Giá USD tự do trong tuần có biến động nhẹ và cuối tuần vẫn mua vào 25.450 đồng, bán ra 25.550 đồng. So với ngày sát tết, giá USD tự do cũng không thay đổi.

Giá USD thế giới tăng trong tuần nghỉ Tết Ất Tỵ 2025 ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới hồi phục trong tuần sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố giữ nguyên lãi suất sau cuộc họp đầu năm vào ngày 29.1. Tuyên bố của Fed đúng như các nhà đầu tư dự báo trước đó. Đồng thời, Chủ tịch Fed - Jerome Powell - phát biểu rằng sẽ không vội vàng hạ lãi suất một lần nữa. Sau đó, thông tin chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ tháng 12.2024 tăng 2,6% so với cùng kỳ, cao hơn so với mức tăng trong tháng 11.2024, nhưng khớp với dự báo từ các chuyên gia Dow Jones. Điều này càng khiến các nhà đầu tư tin rằng Fed sẽ duy trì lãi suất cao ở mức lâu hơn dự báo. Đây là nguyên nhân chính hỗ trợ đồng bạc xanh tăng giá trở lại.

Ngoài ra, trong ngày 1.2, Tổng thống Donald Trump đã ký lệnh áp thuế quan 25% đối với hàng nhập khẩu từ Mexico và Canada, cũng như 10% đối với hàng hóa từ Trung Quốc. Các chính sách này khiến nhà đầu tư lo lắng sẽ gây nên lạm phát cao hơn tại Mỹ. Đồng USD được lựa chọn nhiều trong bối cảnh kinh tế Mỹ và thế giới được dự báo sẽ còn nhiều biến động từ những chính sách mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, giá USD trong năm 2025 cũng được cho rằng khó dự báo bởi Tổng thống mới của Mỹ sẽ có những quan điểm và chính sách gây bất ngờ sau khi chính thức nhậm chức trong đầu năm mới...