Giá USD tự do tăng trở lại vào mùng 2 tết

Giá USD tự do tăng 10 đồng vào sáng mùng 2 tết, mua vào lên 25.490 đồng, bán ra 25.590 đồng. So với mức cao nhất đạt được hồi đầu tháng, đô la Mỹ đã giảm 300 đồng, tương đương đi xuống 1,1%. Giá USD tự do cao hơn trong ngân hàng (trước thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán) 290 đồng. Các ngân hàng thương mại mua vào USD với giá 24.770 - 24.800 đồng, bán ra 25.300 đồng.

Nguồn ngoại tệ từ kiều hối về Việt Nam trong dịp Tết Nguyên đán tăng cao khiến giá USD đi xuống. Chỉ tính riêng TP.HCM trong tháng 1 đã có khoảng 500 triệu USD kiều hối.

Giá USD tự do tăng nhẹ ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá đô la Mỹ trên thị trường thế giới tiếp tục giảm, chỉ số USD-Index giảm 0,11 điểm, xuống còn 107,84 điểm. Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định giữ nguyên lãi suất chủ chốt sau cuộc họp, đánh dấu bước chuyển trong xu hướng chính sách tiền tệ giữa bối cảnh nhiều biến động về chính trị và kinh tế. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC) đã duy trì lãi suất ở mức 4,25 - 4,5%. Quyết định này được đưa ra sau ba đợt cắt giảm liên tiếp từ tháng 9.2024 với tổng mức giảm 1%. Đây cũng là cuộc họp Fed đầu tiên kể từ khi ông Donald Trump lên làm Tổng thống Mỹ. Tỷ lệ thất nghiệp đã ổn định ở mức thấp trong những tháng gần đây và điều kiện thị trường lao động vẫn vững chắc là lý do khiến Fed giữ nguyên lãi suất.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh chính trị đầy biến động. Hơn một tuần trước đó, ông Trump đã tạo ra nhiều thay đổi về chính sách ở Washington. Tổng thống đã ủng hộ thuế quan như một công cụ kinh tế và chính sách đối ngoại, đồng thời đưa ra loạt biện pháp giảm quy định.