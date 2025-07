Giá USD hôm nay 5.7.2025: Tự do tăng cùng chiều thế giới

Các ngân hàng giảm giá USD 20 đồng sau khi đạt mức cao kỷ lục. Vietcombank mua vào còn 25.960 - 25.990 đồng, bán ra 26.350 đồng. ACB mua vào 25.970 - 26.000 đồng, bán ra 26.350 đồng. Vietinbank mua vào 25.815 - 25.845 đồng, bán ra 26.355 đồng… Giá USD tự do cao hơn ngân hàng 170 đồng/USD, mua vào 26.420 đồng, bán ra 26.520 đồng. Đồng bạc xanh tự do đã tăng thêm 10 đồng/USD.

Giá các ngoại tệ khác trong ngân hàng tăng mạnh so với đầu tuần. Tại Vietcombank, giá EUR tăng 230 đồng, lên 30.036 - 30.340 đồng chiều mua vào, bán ra 31.651 đồng; CHF tăng 250 đồng, mua vào 32.180 - 32.505 đồng, bán ra 33.546 đồng; CAD tăng 180 đồng, mua vào lên 18.795 - 18.985 đồng, bán ra 19.593 đồng…

Ngân hàng giảm giá USD từ mức cao kỷ lục ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thế giới, giá đô la Mỹ giảm, chỉ số USD-Index mất 0,2 điểm, xuống 96,99 điểm. Đồng USD đã thu hẹp đà tăng so với đồng EUR và đồng yen Nhật sau khi Tổng thống Donald Trump vượt qua rào cản cuối cùng để thông qua dự luật cắt giảm thuế mang dấu ấn cá nhân, đồng thời áp lực gia tăng đối với các quốc gia trong việc đạt được các thỏa thuận thương mại với Mỹ. Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua dự luật chi tiêu và cắt giảm thuế mang tên "Dự luật to đẹp" của Tổng thống Donald Trump, dự kiến sẽ làm tăng thêm 3.400 tỉ USD vào tổng số nợ quốc gia hiện ở mức 36.200 tỉ USD.

Theo công cụ FedWatch của CME, kỳ vọng thị trường rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 7 hiện ở mức 94,8%, tăng từ 76,2% vào ngày 2.7. Các nhà kinh tế vẫn dự báo rằng Fed sẽ chưa bắt đầu cắt giảm lãi suất ít nhất cho đến tháng 9 hoặc muộn hơn.